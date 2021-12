Hércules CF: La buena cabeza de Carlos David

Vértigo. Seguridad. Merecimiento. Justicia escurridiza, perezosa, a regañadientes, pero justicia por fin. El Hércules despide el año con triunfo. El quinto consecutivo. Se marcha de vacaciones con una sonrisa cosida a los pies, congraciado con su fútbol, con su técnico, con su manera de jugar. Se va mirándole a los ojos al público, sin necesidad de agachar la cabeza, sin desviar la mirada. Lo consigue por mérito propio, por constancia, por empuje, por haber sabido convertir el calvario sufrido hasta el encuentro frente al Murcia en un foco de energía inagotable. Sumar, creer, correr más, ocupar más espacio y, lo que más se echaba en falta: mandar en casa, con autoridad.

El ruido tiene la cualidad funeraria de complicarlo todo, de dificultar la comunicación, el entendimiento, la concentración. Lo mismo que el miedo, la desconfianza y la aridez de los defectos que se estiran. De los baches nadie sale solo. Siempre hace falta perspectiva, ayuda, autoestima vicaria, alguien que señale los errores sin querer trascender, sin crucificar a los culpables. No es fácil. De hecho, apenas ocurre, Pero cuando sucede, hay espacio para la esperanza.

Un cabezazo de Carlos David entrando de incógnito en el área, a la salida de un córner, en otra acción de estrategia, la segunda que culmina él, propicia el noveno triunfo de la temporada. Es su segundo tanto. Personalizar en un solo sujeto el éxito colectivo es reducirlo todo a la mínima expresión, es equivocarse mucho, pero su actitud en un curso que se le truncó muy rápido, es un ejemplo de cómo se sale de las crisis. Sin rencor, sin reproches, retomando el sacrificio en el mismo punto en que se dejó y aún más fe en uno mismo si cabe. Caerse y levantarse, así avanza el mundo, también los equipos de fútbol.

El balón ya no quema. Al revés. Ahora gusta tenerlo, sentirlo en las botas. Lo hacen los dos mediocentros, pero no siempre con la misma suerte. El tándem César-Bikoro funciona. Le falta afinación, pero va a más y suena bien, no distorsiona. Uno domina el espacio y eleva el régimen de dureza cuando se hace necesario, el canterano del Elche; y el otro, el internacional guineano, asume la valentía de iniciar los ataques con pasos siempre hacia adelante. A ambos les falta precisión en el pase, pero suplen esa carencia puntual con una colocación muy apreciable, capital en el resurgimiento del proyecto después de la pérdida de Toscano.

En la primera mitad, al Hércules le sobró, en sentido positivo, fortaleza, dominio, control, pero adoleció de mala cabeza, de precipitación. Se vio tan por encima de su adversario que quiso ir más rápido de lo que su forma de jugar le deja. A pesar de ello, dibujó dos triangulaciones con paredes súbitas y precisas que le debieron servir para adelantarse antes del descanso.

Sin embargo, grandeza de este deporte indómito, la ocasión más clara la tuvo el Toledo a los 16 minutos. Cambil recogió un rechace fuera del área y mandó el balón al poste después de golpear en el cuerpo de Carlos David, que desvió la trayectoria... para bien. Lo bueno y lo malo siempre llega en oleada, son dos conceptos que nunca están de paso, les gusta hacerse notar.

La estructura funciona porque las piezas encajan. Pedro Sánchez, reconvertido a «diez», mezcla bien con los extremos por las dos bandas y le abre pasillos al delantero. Aketxe no marcó ayer, pero volvió a estar cerca, a ser una amenaza, a centrar el interés de los defensas.

El regreso fue más calmado. Entró en juego el flanco diestro, infrautilizado en los primeros 45 minutos. Pensar un segundo antes de librarse de la pelota, además de minimizar los errores no forzados (y las penalizaciones que conlleva), facilita la apertura de huecos. El Hércules equilibró sus líneas ofensivas tras la reanudación, obligó a la defensa toledana a recorridos mayores, a dispersar su contención.

Ahí, en el reparto de protagonismo, creció Nico. El canterano generó el mismo desborde que logró Elliot antes, pero con profundidad, con convicción, con verdadera intención de finalizar las acciones. Suyas fueron las diagonales más sobresalientes, los cambios de ritmo más incontenibles. Produjo siempre, sumó, obligó al conjunto castellano (11 derrotas en 16 partidos) a olvidarse de atacar justo después de haber vuelto a poner a prueba a Adrián, solvente, otra vez.

Dos veces intervino el guardameta con 0-0. Dos manos duras, abajo. Atento. Ágil. Con reflejos. Después de su aportación exigente, frugal, evidente, capital, todo fue más fácil para el Hércules, que continuó atacando, ahora con Belima en la piel de Elliot. El extremo africano, casi inédito, eliminó rivales regateando y dio salidas fáciles a sus compañeros por fuera.

En una defensa en bloque medio, con los compañeros de selección presionando, Bikoro robó la pelota, habilitó a Álex Martínez y este encontró a Pedro Sánchez en una situación cómoda para marcar. Le faltó precisión en el golpeo, pero provocó un córner.

Él mismo sacó desde la esquina, rompió con la rutina de los toques en corto y puso el cuero al intestino del área. Allí, casi disimulando, surgió la buena cabeza de Carlos David, que acabó con la resistencia mesetaria a 25 minutos de la conclusión. Disfrutó la grada. Todo llega, incluso la felicidad. A la vuelta de la equina, un nuevo año. Recuperen fuerzas, aún queda trabajo.

Vacaciones: el Hércules volverá al trabajo el 29 de diciembre

El triunfo sobre el Toledo, el quinto seguido de los blanquiazules, ha llevado al entrenador a conceder dos días más de descanso a sus jugadores que, en un primer calendario de trabajo, tenía previsto regresar a los entrenamientos el día 27 de diciembre, lunes. Finalmente lo hará el miércoles de esa misma semana (29). La plantilla se marchó anoche de vacaciones y tendrá 9 días libres.