Dos refuerzos como máximo

Los buenos resultados calman. Colorean el gris. Apagan las antorchas y desafilan los cuchillos. Cinco triunfos consecutivos han reconducido un proyecto sobre el que, hace solo 35 días, pesaba toda suerte de dudas más o menos razonables. La evolución táctica de Sergio Mora y el paso al frente de la plantilla han valido para llegar a las puertas del mercado de enero sin la urgencia que parecía existir un minuto antes del comienzo del duelo con el Real Murcia, el que lo cambió todo.

La ventana invernal de fichajes se ve ahora desde otras perspectiva, una menos tensa, menos comprometida. Eso hace que hasta los precios bajen. La necesidad aumenta la inflación y eso, generalmente, perjudica a quien va a comprar con el dinero bien medido. El Hércules hará como máximo dos incorporaciones a partir de Año Nuevo.

Actualmente, el bloque blanquiazul tiene cubiertas todas las fichas. Necesitaría liberar alguna en caso de dar con el refuerzo buscado. Eso obliga a, bien rescindir contratos, bien aceptar la petición de salida de algunos futbolistas. Lo segundo no se ha dado. Es difícil encontrar a un jugador con su equipo en dinámica ganadora, que cobra al día en cuarta categoría, que entrena sobre césped natural, que pida marcharse a mitad de curso.

La dirección deportiva, como ya hizo el ejercicio anterior, solicitó a los jugadores que le advirtieran lo antes posible de su intención de negociar con otros clubes para que, si ese acuerdo cristalizara, hubiese margen de maniobra suficiente para no dejar descabalgado el proyecto cuando se reanude la competición, el 9 de enero.

Ninguno ha expresado su intención de salir. Todos se fueron de vacaciones convencidos de que se reencontrarán con sus compañeros el miércoles que viene, en Fontcalent. En esta coyuntura, Carmelo del Pozo estaría obligado a buscarle una salida a alguno de los actuales integrantes de la plantilla. Cinco son los nombres que están en situación de ser sustituidos, básicamente, por lo poco que han sido utilizados por el entrenador. Ninguno llega a los 350 minutos (se han jugado 1440).

Tres profesionales, David Sánchez, Rubén Belima y Mario Ortiz, y dos sub-23: Pau Miguélez y Pedro García. En función del perfil que acabe entrando, saldrá uno u otro. La propiedad, dispuesta a invertir en el mercado de fichajes, tiene claro que no lo hará sin una garantía competitiva sólida. Enrique Ortiz está satisfecho con el rendimiento alcanzado por el conjunto de Sergio Mora y teme que cualquier movimiento en falso rompa la armonía del vestuario, que ha sido clave en el resurgimiento del proyecto, que quedó muy tocado tras la lesión de Sandro Toscano, la marcha de Abde al Barça «in extremis» y la recaída de Javier Acuña.

La misión de Carmelo del Pozo no es sencilla. Necesita dar como máximo con dos piezas determinantes, que no estén paradas o salgan de lesión y, sobre todo, que mejoren, sin lugar a dudas, lo que hay actualmente en el Hércules. El desarrollo del tándem César Moreno-Bikoro ha rebajado la angustia por suplir al mediocentro italiano. Ni siquiera la posible marcha del internacional Guineano a la Copa África (él iniciaría la concentración el 2 de enero si no se suspende el torneo por el coronavirus) pone en apuros el proyecto.

Dirección deportiva y propietario coinciden en que Mario Ortiz puede cubrir esa ausencia en el actual sistema de juego que practica el Hércules, con el segundo mediocentro más liberado y mayor proyección ofensiva. A pesar de ello, la búsqueda de un «ocho» que marque diferencias de un perfil diferente al futbolista africano sigue siendo un objetivo claro. El segundo, más prescindible, alguien con mucho desborde.