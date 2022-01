El Hércules juega al despiste con los positivos covid

La información es poder, por eso unos la persiguen denodadamente y otros la ocultan... en la medida de lo posible. El Hércules ha optado, también en esto, por imponer el silencio, por no dar pistas, por velar la realidad. Se ha limitado a dar la cifra de contagios sin especificar si los últimos positivos detectados en el examen de antígenos previo al encuentro del mañana en Marchamalo corresponde a jugadores, cuerpo técnico o a los trabajadores de las oficinas del club, que también se sometieron, según la entidad blanquiazul, al test serológico al que obliga quincenalmente la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Desde que se formalizó la vuelta al trabajo tras el parón navideño, cinco han sido los positivos por covid-19 detectados por los servicios médicos del Hércules, los dos últimos, ayer. En el primer día de entrenamiento, el pasado 29 de diciembre, fueron dos sujetos quienes regresaron de las vacaciones con coronavirus. Después, tras el receso de Año Nuevo, se localizó otro caso más. Ayer se sumó a la lista otro par de individuos.

Quienes padecieron la enfermedad en primer lugar, integrantes de la primera plantilla, ya están recuperados después de permanecer en cuarentena domiciliaria los siete días que exige el protocolo de Sanidad. Ayer dieron negativo en la prueba y, si Sergio Mora lo estima oportuno, podrán viajar esta tarde a Guadalajara. No podrán hacerlo los tres que se contagiaron con posterioridad. Al menos uno de ellos sí es futbolista. Los otros dos, se desconoce su desempeño dentro de la SAD de la familia Ortiz. Los tres deberán quedarse confinados en sus casas hasta que se complete su semana de aislamiento y se confirme que han superado la enfermedad.

El Hércules ha optado por encriptar el anuncio de los afectados para no dar pistas. Aunque tres de los contagios hallados en las tres tandas de pruebas efectuadas desde la vuelta de las vacaciones son miembros del vestuario, tampoco se ha querido que trascendieran los nombres. ¿La causa? No dar pistas al adversario para que no tenga los datos relevantes para preparar el enfrentamiento de mañana en el complejo deportivo La Solana (16.30 horas). Es la misma filosofía que, en la mayoría de casos, deja sin publicación los partes médicos de los jugadores herculanos que sufren lesiones a lo largo de la semana. Los entrenamientos a puerta cerrada favorecen esta dinámica, a la que se ha sumado ya la de realizar las comparecencias mediáticas del entrenador a través de reuniones virtuales, algo que no ocurrió ni en lo más crudo de la pandemia. La Liga se aprieta, acaba la primera vuelta, y todo suma para ayudar a recabar puntos. La ocultación de datos fundamentales está a la altura de la disposición táctica incluso cuando te tienes que medir con el colista, que suma diez derrotas, que únicamente ha ganado un partido en lo que va de ejercicio y ha dado la baja a siete futbolistas sin inscribir en la competición ni un solo recambio.

El Hércules se parapeta detrás de la Ley de Protección de Datos para silenciar los nombres de los portadores del virus, pero la normativa no justifica la razón de no dar a conocer si los contagiados pertenecen o no a la primera plantilla. En el fútbol profesional, este mismo marco legal no ha impedido a los equipos publicitar los nombres y apellidos de quienes sufren la enfermedad. Fuera de este espacio, lejos del paraguas de LaLiga y bajo el control del órgano rector que preside Luis Rubiales, el secretismo se dispara.

Práctica común

Hasta que Sergio Mora no comunique hoy, a lo largo del día, el número de fichas y –los titulares de las mismas– que desplaza esta tarde a la localidad alcarreña, no se podrá saber a ciencia cierta quienes están libres de covid dentro del vestuario blanquiazul. El Marchamalo, que ayer completó su rutina de trabajo sin caras nuevas tras firmar seis despidos y una baja voluntaria, tampoco expuso públicamente los resultados de los test de antígenos obligatorios. En su caso, ni siquiera facilitó el número de positivos, si es que detectó alguno.

La Nucía e Intercity ocultan a sus infectados

Cunde el ejemplo. Tras haber notificado en el pasado los nombres de los positivos por covid-19 detectados en sus respectivos vestuarios, La Nucía e Intercity optan ahora por silenciar la identidad de los nuevos casos. Apelando a la Ley de Protección de Datos, ambos clubes se limitaron a explicar ayer que habían localizado cinco contagios, en el caso de los alicantino, y dos en el del conjunto de La Marina Baixa. Ninguno quiere revelar sus debilidades antes del duelo crucial del domingo en Santa Pola, donde primero y segundo pelearán, a partir de la 11.30 horas, en el Manolo Maciá, por el título honorífico de campeón de invierno. Siviero, además, tiene las bajas por lesión de Alexis Egea, Carlos Carmona y José García.

«Toro» Acuña sabrá hoy si puede viajar a Marchamalo

La evolución de Javier Acuña ha sido muy favorable. El delantero del Hércules se somete hoy a una última prueba para ver si está en disposición de viajar por la tarde con el equipo a Marchamalo (Guadalajara). El paraguayo se ha repuesto de la rotura de menisco de la rodilla izquierda de la que fue intervenido por los doctores Mariano de Prado y Pedro Ripoll el pasado 9 de noviembre. El tiempo de rehabilitación estimado entonces fue de dos meses, por lo que es poco probable que el ariete, autor de un gol en Elda, pueda estar listo para reaparecer.