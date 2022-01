Mora: «Da igual cómo esté el rival, todos los partidos son dificilísimos»

Comparecencia telemática, por primera vez. Ni en lo más crudo de la pandemia, el Hércules había dejado de ofrecer ruedas de prensa presenciales. Ayer, Sergio Mora optó por atender a los medios a través de la pantalla de un ordenador. ¿El motivo? La creencia generalizada de que la variante ómicron acabará salpicando a todo el mundo.

La detección de dos nuevos positivos a 48 horas del encuentro en Marchamalo (sin especificar si los contagios recaen sobre los futbolistas, el cuerpo técnico o el personal administrativo) ha motivado la orden de la dirección del club de limitar al máximo los contactos fuera de la burbuja que conforma el conjunto blanquiazul.

«Los positivos son una circunstancia que todos los equipos van a tener durante el año. Es algo incontrolable que no podemos manejar y a lo que nos debemos acostumbrar», recordó el técnico madrileño, que descartó durante su encuentro cibernético con los periodistas que el club se haya planteado la posibilidad de solicitar el aplazamiento del encuentro tras acumular tres contagios en los últimos días.

El preparador del Hércules, que no compite desde el pasado 19 de diciembre, cuando superó en el Rico Pérez al Toledo con un tanto de cabeza de Carlos David, cree que su equipo llega «bien» al partido en Guadalajara, aunque admitió que siempre «es una incógnita el primer compromiso tras el parón» que, en el caso alicantino, interrumpió una racha favorable de cinco jornadas seguidas ganando.

«El domingo será la vara de medir. Nos hemos tenido que adaptar al covid, pero somos optimistas y nos hemos preparado bien para un partido complicado», explicó Mora, quien confió en que el Hércules repita las cosas que ha venido haciendo bien durante su dinámica triunfal.

El preparador blanquiazul trató de restar trascendencia a la situación crítica que atraviesa el Marchamalo, colista y sin capacidad para suplir ninguna de las siete bajas que dio el lunes pasado, día que abrió el mercado de fichajes. Mora cree que, incluso en esas circunstancias, «todos los partidos son dificilísimos».

Tampoco dio más valor al hecho de que solo un jugador del conjunto alcarreño se dedique en exclusiva a la práctica del fútbol. El vestuario marchamalero lo integran deportistas que por el día desempeñan un oficio con el que se ganan la vida y por la tarde acuden a entrenar. «Al final, en el campo, son once contra once. Yo, en el fútbol, he visto de todo. Sé que son un buen equipo que nos puede poder en muchísimas dificultades», resumió el ex ayudante de Bordalás.

Mora, que desveló que recupera a Raúl Ruiz y la del paraguayo Javier Acuña, justo dos meses después de su lesión de rodilla, aseguró que cuenta con todos los integrantes de la plantilla, incluidos los que menos minutos han disputado, y no otorgó ninguna relevancia a la posibilidad de obtener el título honorífico de campeón invernal.

«No hemos pensado en eso, solo en ganar el domingo. Lo que venga después, vendrá. Esto es una carrera larga y llegar primeros sería bueno, pero tenemos que centrarnos en nuestro camino y sacar los tres puntos», dijo Mora, que para cerrar la primera vuelta como campeón ha de ganar y esperar a que Intercity y La Nucía empaten por la mañana.