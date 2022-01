Erguido, cauto, excelente en el trato. Lo intenta, pero no logra pasar inadvertido. Es sábado. Aprovecha la excelente mañana, otra más en este invierno, para hacer deporte al aire libre en las instalaciones del Club de Tenis Montemar. Saluda amablemente. La mayoría de usuarios están acostumbrados a verle, pero esta vez hay más personalidades junto a él y dos fotógrafos. Manuel Palomar, presidente de la comisión del Centenario del Hércules, ha quedado allí con el elegido para hacerle entrega de la camiseta que le acredita como embajador vitalicio del club de su ciudad.

José María Manzanares la recibe encantado. La observa con curiosidad e intriga infantil. Es su talla. Se la enfunda y, de inmediato, brota de su boca una sonrisa amplia. «Este nombramiento me da mucha alegría, me hace muy feliz y me llena de orgullo. Es un sentimiento que me transfirió mi padre y que llevo conmigo desde muy pequeño, desde que tengo recuerdos porque él siempre estaba pendiente del equipo», asegura delante de los presentes, entre los que está el periodista Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN y amigo personal del torero de la «terreta».

El reconocimiento le llega al torero alicantino en plena conmemoración del 50 aniversario de la toma de la alternativa de su padre, justo dos décadas después del estreno con picadores del diestro en Nimes y cinco días más tarde de haber cumplido 40 años rodeado de su gente. Cofrade de la Santa Cruz, icono cultural y un símbolo artístico de la ciudad, José María Dols Samper (Alicante, 1982), heredero directo de una tauromaquia excelsa que pervive en su figura, ha crecido con la esencia blanquiazul desde la cuna.

«Todos mis recuerdos más bonitos relacionados con el Hércules están vinculados a mi padre. Con él iba al campo a ver los partidos de pequeño y con él fui conociendo a los jugadores en persona cuando me fui haciendo más grande. Siempre he sentido mucho orgullo al llevar el nombre del equipo por donde yo fuera y he lucido con mucha alegría los colores y la bufanda del club en la corridas de Hogueras», rememora el maestro alicantino, portado en hombros desde la plaza hasta la mezquita de la Santa Cruz en algunas de sus aperturas de la puerta grande de la plaza de toros de la capital, en plenas Fogueres.

«Mis amigos y yo somos fieles seguidores desde siempre. Donde yo vaya, el Hércules viene conmigo», aseguro con vehemencia José Mari Manzanares sin despojarse de la elástica que lleva su nombre y el dorsal 100 que le acredita como embajador herculano.

A pesar de la delicada situación que atraviesa el equipo ahora, en la cuarta categoría del fútbol nacional, Manzanares apela al sello identitario, a la raíz, a la sensación de pertenencia para que el sentimiento blanquiazul prevalezca por encima de todo lo demás.

«A los aficionados les pido que, igual que yo, no pierdan la pasión por el equipo de su ciudad, que no dejen de creer, de apoyar. El club es algo nuestro, de todos, es algo que nos representa, forma parte de nuestra seña de identidad. Me siento uno más de todos ellos y por eso les doy las gracias por no dejar caer al equipo nunca», reconoce el torero, entusiasmado con formar parte de una lista de selectos herculanos entre los que ya figuran Nelson Haedo Valdez, Paquito Escudero, José Antonio Hervás, Chechu Flores, Farnós, Kustudic y, también fuera del ámbito futbolístico como él, la judoca de oro Miriam Blasco.

Manuel Palomar recordó, en la entrega del emblema, la relevancia de la transversalidad de los nombramientos. «El Hércules trasciende el deporte, los resultados. La ciudad entera siente los colores de su equipo y José María (Manzanares) forma parte de un reconocido linaje blanquiazul. Es una figura social relevante y un herculano ilustre. Que aceptara, a mí, personalmente, me ha hecho especial ilusión y le damos las gracias por su predisposición», enfatiza el exrector de la UA.