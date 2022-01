Sexta victoria. Todas seguidas. Ha cambiado la dinámica, pero el discurso ya no varía: «Estoy muy orgulloso de mis futbolistas, lo han vuelto a dar todo sobre el césped». El entrenador del Hércules deposita el mérito de los triunfos en su vestuario. No disimula. A pesar de que ayer no firmaron un partido de fútbol brillante, sí sumaron los tres puntos. «Lo importante, frente a un rival que está dispuesto a todo para salir de la situación en la que está, después de venir de un parón largo, de jugar fuera de casa, es ganar, da igual cómo lo consigas», esgrimió Sergio Mora nada más acabar el partido en Marchamalo, el último de la primera vuelta, el que convirtió a su equipo en campeón invernal.

«Estamos muy contentos de ser los primeros, pero ahora eso no vale de nada. Hay que seguir con el mismo grado de exigencia. Sabíamos que iba a ser muy complicado ganar aquí, a pesar de que jugásemos contra el colista. Hemos sabido superar los malos momentos sin dejar de competir. Creo que hemos dado una lección de competitividad y me marcho muy satisfecho con todos», explicaba el preparador madrileño, que de nuevo volvía a regatear la pregunta de la llegada de posibles refuerzos, dos como máximo, tal y como sostiene la propiedad.

«Al nuevo año no le pido fichajes, eso no me atañe a mí, al 2022 le pido salud para el equipo en una época muy difícil. No sé si vendrán refuerzos, pero tendrán que ser muy buenos futbolistas para mejorar a los que ya hay aquí», sostuvo el técnico blanquiazul.

«Los jugadores están involucrados al 100%, son muy conscientes de a quién están representando. Por eso no han dejado de luchar frente a un rival que le ha metido al partido mucha intensidad y nos ha hecho sufrir bastante en algunos momentos», admitió el exayudante de José Bordalás en el Getafe.

«Tenemos muy asumido que el balón parado es clave en esta categoría y me hace muy feliz que las acciones que se ensayan durante la semana, al final salgan y nos den nuestra recompensa», subrayó Mora, quien dijo de Mario Ortiz que, supliendo la labor de Bikoro en el centro del campo, «cumplió con creces en una situación que no era fácil para él después de tanto tiempo esperando su oportunidad». «Ahora no pienso en cómo nos afectará este nuevo parón», valoró sobre el hecho de que la Liga vuelva a detenerse otra semana.