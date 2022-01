¿El Hércules necesita fichar?

La respuesta es sencilla: sí. El Hércules tiene que fichar. Y no por capricho, sino por necesidad. Puede que verse en lo más alto de la clasificación ahora le valga a alguien para restar vigor a esa demanda real, pero es mentira, un engaño, un espejismo momentáneo. Basta con revisar el camino hasta la cima para descubrir lo volátil que es la rutina, más aún la deportiva, lo rápido que se llena de baches una avenida que se acaba de asfaltar.

Un líder no puede fiar su destino al libre albedrío, no debe, pero si ese líder es el Hércules, mucho menos. La fatalidad tiene piso en propiedad en la entidad desde hace tiempo y, aunque pasa pequeñas temporadas fuera, siempre termina volviendo. Transitamos terreno desconocido. Es normal que, por debajo de la pátina de serenidad que reviste el proyecto de Carmelo del Pozo, subyazca una inquietud permanente. Hasta este curso, nunca se había optado por la paciencia como método. Bastaba una chispa para reducirlo todo a ceniza. Ahora no hay socios de turno, ni bicefalias recelosas, ni intereses contrapuestos. Solo manda una persona que, de momento, cree en sus subordinados. Lo ha demostrado. Le ha salido bien. Le ha costado explorar esta vía, así que mejor apuntalar el concepto que abundar en la ciencia infusa. Es un nuevo tiempo, sí, pero la naturaleza volcánica continúa, dentro y fuera. Las piras que exigían almas que quemar han rebajado el tono, han mutado a un perfil bajo, pero la gasolina sigue estando ahí, esperando a ser usada a la más mínima ocasión.

Necesidades REALES

UN CANALIZADOR DEL JUEGO Y ALGUIEN QUE DESEQUILIBRE

El Hércules se quedó sin tres de sus pilares, perdió al «nueve», al «diez» y al «once» muy rápido. Ha recuperado al delantero centro porque el Toro Acuña está de vuelta (crucen los dedos). Pero sigue echando de menos los otros dos perfiles. No son prescindibles aunque alguien, entusiasmado con la racha de victorias, lo crea. No están en la plantilla, y en las 17 jornadas que restan, con ómicron galopando libre, se van a necesitar. La sensación de bloque compacto que el equipo de Sergio Mora emite ahora se puede quebrar en una coyuntura diferente.

Un futbolista con visión de conjunto, con capacidad para quedarse con el balón, que conecte las líneas, que las supere con desplazamientos, suyos o de la pelota, que entienda el juego, que sepa combinar la búsqueda de pasillos interiores con el ataque por fuera, que rescate al equipo de la uniformidad con la que se está acostumbrando a jugar y que solo es capaz de romper Bikoro, que tiene mucho de eso, pero le falta paciencia para que el fútbol de Hércules se deposite solo en él. Pedro Sánchez tiene el tacto, el toque, la calidad, pero buena parte de lo mejor de su talento se pierde yendo y viniendo a todas partes.

El TEST de Marchamalo

EL COLISTA CERRÓ EL ESPACIO Y ENSUCIÓ EL PARTIDO A GOLPES

La visita a Guadalajara, además del liderato, granjeó un nuevo modo de intentar detener a un Hércules en racha: a palos. El viento agotador, el césped blando, la intensidad de más del adversario, todo pesó en contra. Pero también faltó alguien con capacidad para retener la pelota, para descongestionar el ataque. Eso, además de por un diez, pasa por un extremo, un Abde. Que nadie se engañe. No existe. Nico no dejó de intentarlo ni cuando le pisaron. Él creó la única vía de escape para el equipo más allá del balón parado.

Es necesario que haya otro jugador de su perfil en el día a día, un futbolista que, a diferencia de Elliot, sea un agitador que piense en los demás, que levante la cabeza y que participe más en la producción ofensiva que Raúl Ruiz, intermitente, demasiado, tal vez, para la calidad que atesora. El entrenador no cree indispensable fichar, la dirección deportiva considera que al bloque le faltan al menos dos piezas y a la propiedad, satisfecha y sin segundo ponedor de capital, le preocupa que savia nueva en el vestuario acabe con una química que considera envidiable, que hacía mucho que no notaba en su club. Esa conexión fue clave para revertir la mala dinámica, pero el paso al frente no fue solo fruto del buen ánimo y el entendimiento grupal, también fue necesario remover la proyección táctica para explorar mejores formas de dominar las dos áreas, el único fútbol que da rédito.

LA VÍA SUB-23

QUEDA LIBRE UNA FICHA DEL FILIAL PARA SER OCUPADA

Cualquier contratación de un jugador mayor de 23 años obliga a dar bajas. Los aspirantes a abandonar el equipo los tiene todo el mundo muy claro, basta con echar un vistazo al cupo de minutos acumulados por cada uno para iniciar la criba... y acertar. Pero queda una ficha libre en el filial. Si quien llega es sub-23, no habría que cambiar nada. Y si finalmente, como se precisa, son dos, el coste de las operaciones sería muy asequible. Hay en juego muchas cosas, entre otras la celebración en paz del Centenario. Lo primero es lo primero. Los números son los que son. Hay que encajarlos. Después vendrán las letras que irán llenando los renglones torcidos de Dios.