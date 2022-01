Tano Bonnin: "Hay que ser prudentes y vivir el momento"

El defensa central del Hércules Tano Bonnín afirmó ayer en rueda de prensa telemática que tanto él como el resto de sus compañeros prefieren ser campeones del grupo en el mes de junio y no en invierno. «Lo hecho anteriormente no sirve para nada. Es el día a día y los parones vienen bien para descansar el cuerpo. Ahora tenemos casi dos semanas para preparar el partido y en ello estamos. Tenemos la mente puesta en el Granada para llevarnos los tres puntos. No pensamos en nada más». «Nosotros solo pensamos en el partido, prefiero ser campeón en junio y no serlo en invierno. Pensamos todos igual en el vestuario. Vamos a poco a poco partido a partido y con eso nos tenemos que quedar», señaló el defensa del Hércules, que destaca la victoria del pasado domingo: « Lo principal era coger las sensaciones del último partido y el resultado nos ha acompañado. Estamos muy contentos, además, el resultado nos ha favorecido y nos ha puesto líderes».

El jugador balear restó importancia al nuevo parón de la competición y confió en que si el Hércules acude al mercado de fichajes sea para traer jugadores que aporten al grupo. «Bienvenido será porque cada granito cuenta», añadió. Tano Bonnín justificó la reacción del equipo, que ha logrado escalar al primer puesto al final de la primera vuelta tras sumar los 18 últimos puntos en juego, al señalar que «se han corregido pequeños defectos que teníamos y eso nos ha dado mayor solidez defensiva». «Ni antes cuando empezamos la buena racha éramos tan malos ni ahora tan buenos. «Entre nosotros hablamos, es importante que nos comuniquemos y veamos nuestros fallos y a partir de ahí que se encuentre una solución. Luego también es cierto que el equipo en general piensa de la misma manera y nuestro objetivo es el mismo. Se ha encontrado esa solución y tenemos el objetivo en mente que lo queremos conseguir», afirmó el jugador, que no piensa en nada que no sea el próximo partido: «Nuestro rival es el Granada y solo tenemos mente para ese partido. Lo que hagan los demás equipos a mi ahora mismo me da igual, lo que importa es lo que haga el Hércules y gane». El jugador desveló que la actual racha del Hércules es la mejor que ha vivido en su carrera, ya que con anterioridad había logrado estar ocho jornadas sin perder con Osasuna, en Segunda, aunque alternando triunfos y empates: «Es complicado encadenar tantas victorias seguidas. Yo lo máximo han sido ocho partidos seguidos sin perder con Osasuna. Es muy satisfactorio que el trabajo de todo el equipo dé sus frutos». El defensa reconoció que tanto él como el resto de los jugadores que ya estaban en el equipo el pasado año tienen una espina clavada tras una temporada que calificó como «desastre». «Teníamos un objetivo (ascenso a Segunda) y no se pudo conseguir. Y luego otro (la clasificación para la Primera RFEF), pero tampoco. Fue un mazazo muy grande, pero ahora que las cosas están bien somos prudentes y estamos tranquilos. Viviendo el momento», argumentó Tano.