Diego, la solución perfecta

Esta vez, la polivalencia empuja hacia arriba en lugar de lastrar. Por fin, saber hacer muchas cosas, ayuda, no pesa, no se vuelve en contra. Los técnicos suelen preferir especialistas, pero los problemas estructurales, los de verdad, los que resuelven coyunturas desfavorables y salvan temporadas, los subsanan quienes más carencias son capaces de disimularle al equipo. Diego Jiménez es una de esas personas, un castellano recio, de ánimo inquebrantable, que no baja los brazos hasta que se los cortan.

No ha pisado Primera, ha descendido dos veces con el club más importante de su carrera, llegó a Alicante después de uno de esos dos reveses anímicos y profesionales y, lejos de dejarse mecer por el sol para restañar heridas, ha vuelto a demostrarse a él y a los demás que no rendirse es la única verdad de eso tan efímero e insustancial que la mayoría denomina éxito. Nadie en el Hércules campeón de invierno ha jugado más minutos que el defensa zamorano. Solo se ha perdido el 9% del tiempo reglamentario y, la mayor parte, fue porque no pudo ser convocado.

Ha sido titular siempre que ha estado disponible. La única jornada que se quedó en la grada fue por sanción, por acumulación de amarillas. Y no es casual (o efecto de la bajada a la cuarta categoría). La temporada anterior, con el «Recre», fue indispensable para tres entrenadores diferentes en casi todo: Claudio Barragán, Antonio Calle y Juan Pouso.

30 años de nada

Diego Jiménez es un valor defensivo apreciable. Puede desenvolverse con solvencia en los dos perfiles del eje de la zaga y en ambos flancos. Este año, Sergio Mora le ha utilizado como central y como lateral derecho. Pero en Huelva, en su último curso allí, muchas de sus titularidades fueron justo en la banda opuesta. Siempre cumple y todavía le queda fútbol, en agosto llega a los 31 años.

La incorporación al equipo de José Fernández, un gran especialista, no le ha restado protagonismo. La fe que tiene en él Sergio Mora no es caprichosa ni banal. Ha sido titular 16 veces y únicamente ha abandonado el campo en tres encuentros, nunca antes del minuto 70 y jamás por no estar desempeñando bien la tarea asignada. Ha contribuido directamente al título invernal con tres puntos. Su gol en Marchamalo tras un saque de esquina antes de los 25 minutos le dio al Hércules un triunfo capital, el que le valió para cerrar la primera vuelta como líder en solitario, algo que solo ha ocurrido en dos ocasiones , en ambas con idéntico desenlace: el ascenso.

Formado en la cantera del Villarreal, esta es su décima temporada como profesional. A pesar de ello, el Hércules es solo su cuarto destino futbolístico. Dos cursos jugando regularmente completó de amarillo, uno en Llagostera y seis en Huelva, donde coincidió con Chuli. Las adversidades, si no te matan, física o anímicamente, te fortalecen. Diego, la solución para todo, la llave maestra, la pieza que encaja en cualquier puzle, no pudo evitar el gris destino del equipo decano del fútbol español, pero se sobrepuso al ruido y la ola destructiva que generan las explosiones de los clubes históricos a todos los niveles para seguir siendo útil a causas mayores, las colectivas, las que no se aferran al individualismo ponzoñoso como modo de vida.

Diego, según sus propios compañeros, siempre tiene una palabra amable, un consejo, una mano tendida para ayudar a levantar a quien se caiga. Conocer bien el oficio le ha permitido sortear situaciones complicadas y conservar un excepcional tono físico. Para él, el parón navideño duró más que para el resto. Se perdió el partido frente al Toledo por acumulación de amonestaciones y, aun así, regresó en la misma forma en la que se marchó de vacaciones.

Indiscutible hasta el momento para el entrenador (es el más utilizado según las estadísticas oficiales), ahora tiene una dura competencia en todos los puestos que es capaz de abarcar, así que su reto es mayúsculo. La perilla ha pasado de moda, sí; la polivalencia, nunca.