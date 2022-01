Borja Galán se queda con la ficha de Rubén Belima y con su «11»

Decisión tomada. Rubén Belima deja de ser jugador de la primera plantilla del Hércules. La ficha del internacional guineano se la queda en propiedad Borja Galán, que también hereda el dorsal del extremo africano, el once. De esta manera, el club puede inscribir en la competición a su primer refuerzo invernal para que pueda viajar el viernes a Granada, donde podrá debutar el sábado si Sergio Mora lo estima oportuno.

La dirección deportiva blanquiazul ha demorado esta decisión para asegurarse no dar ningún paso en falso. Nadie en el vestuario del campeón de invierno ha mostrado interés real en abandonar el equipo, es decir, no ha puesto sobre la mesa una oferta de otro club interesado en su fichaje. Eso ha obligado a tomar la decisión para hacerle hueco al ex atacante del Logroñés. Ayer, tras varias reuniones, se llegó al acuerdo de formalizar la baja del compañero de Bikoro en la selección. De esta manera, Galán, que ya disputó sus primeros 45 minutos como blanquiazul en el partido amistoso frente al combinado de la AFE el viernes pasado, pasa a ser miembro del primer equipo de pleno derecho.

Rubén Belima se salvó en verano de salir del equipo tras la marcha de Abde al Barça. Entonces, le ganó la partida a Fran Núñez, que terminó al otro lado del Estrecho. El hecho de que el canterano blanquiazul tuviera ficha sub-23 obligó a Carmelo del Pozo a prescindir de uno de los hombres que había fichado tras la caída a la Segunda RFEF. Lo hizo para tratar de cubrir el hueco dejado por el marroquí con talento sénior (Chuli). El guineano, a pesar de estar lesionado, convenció más que el ahora extremo del Melilla. Prometía más. Pero se quedó en eso.

Belima, convocado por Juan Micha para la Copa África de Camerún, aún no ha debutado allí. Tampoco fue titular en la fase de clasificación para el Mundial de Catar. Apenas ha jugado 100 minutos desde que aterrizó en Alicante y solo ha participado, siempre de manera muy residual, en seis encuentros de Liga.

Unas veces por lesión, otras por enfermedad y otras por decisión técnica, lo cierto es que el lateral, que coincidió con Kiko Femenía en el Castilla, no ha aprovechado, o no ha podido aprovechar, las pocas oportunidades que se ha ganado completando semanas enteras de trabajo, que han sido muy pocas desde el pasado agosto.

Agente libre

De momento, y a la espera de que Belima plasme su firma en la rescisión que se acuerde con su oficina de representación, se queda sin ficha del primer equipo. Es importante sellar la baja antes del cierre del mercado (31 de enero, a medianoche) para que el futbolista no se quede sin poder jugar en España hasta el próximo 30 junio.

Al hacerlo, se garantiza poder encontrar un nuevo destino dentro del país cuando finalice su periplo con Guinea Ecuatorial en la Copa África, cuya primera fase concluye mañana para el Nzalang Nacional, a las 17 horas, con el duelo frente a Sierra Leona. El combinado que lidera Bikoro en el centro del campo lo tiene todo a favor para acceder a octavos tras superar a la vigente campeona, Argelia, con un tanto de Obiang.

Borja Galán se ha acoplado perfectamente a la rutina de trabajo de Sergio Mora, que ya valoró muy positivamente la aportación del extremo que coincidió con del Pozo en el Deportivo. Su contratación se ha realizado para cubrir un perfil que demandaba el preparador, el de un jugador rápido, hábil, con capacidad para desbordar en banda y facilidad para asociarse con sus compañeros en ataque. Ese rol lo cumple el refuerzo madrileño que, pese a no ser titular con la UD Logroñés, sí era un fijo en la rotación de Baldomero Hermoso, «Mere», por lo que su estado de forma es muy óptimo. Galán viajará con el grupo a Granada para iniciar la segunda vuelta, la que ha de culminar con el ascenso del Hércules.