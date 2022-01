Con el título de "Cien años del sueño de 'El Chepa'", el cantautor alicantino Dani Miralles, de 24 años, ha propuesto un himno para el centenario del Hércules. El himno relata cómo pasa el sentimiento blanquiazul de generación en generación. El autor es un joven nacido en Alicante, de familia de músicos y cantantes.

La música siempre ha corrido por sus venas y desde bien pequeño su padre quiso enseñarle a tocar la guitarra, cosa que no consiguió hasta que pasaron unos cuantos años, porque a Dani eso de la música no le terminaba de enganchar, él prefería jugar al fútbol, pero al cumplir 17 años empezó a crear melodías en su cabeza y necesitaba algo más para convertirlas en canciones, así que le pidió su padre que le enseñara a tocar la guitarra, fue así como en 2015 compuso su primera canción "Pin Pan". Desde entonces Dani no ha dejado de componer, contando en la actualidad con un repertorio de más de 40 temas propios.