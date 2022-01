El lateral del Hércules, José Manuel Fernández, afirmó ayer, en rueda de prensa telemática, que el equipo alicantino afrontará a partir del inicio de la segunda vuelta una liga diferente y más complicada, en alusión a su lucha por defender el liderato y la plaza de ascenso directo.

«No hay nada hecho y no nos podemos fiar. Empezamos de cero. Hay que ir poco a poco, que es como se consiguen los objetivos», dijo el futbolista, quien llegó al club alicantino en el pasado mes de noviembre. «Ahora empieza la liga complicada que es mantenerse arriba y es lo más difícil», añadió. «Estamos en una dinámica buena y no la queremos perder», añadió en referencia a los seis partidos consecutivos ganados por el Hércules, si bien matizó que por su experiencia «todo cuesta mucho más en las segundas vueltas». El lateral cree que el parón no tiene porqué afectar: «El equipo está trabajando bien, el parón ha sido para todos y empezamos de cero, una nueva liga». José Manuel dijo encontrarse «bien y con ganas de ayudar» al equipo, afirmó que en el vestuario no se mira la clasificación ni los rivales y apuntó que el Hércules debe mejorar en defensa, ya que destacó que con la calidad que tiene en sus delanteros mantener la portería a cero dará muchos puntos.

Entradas

El filial del Granada pone este sábado 150 entradas a disposición de los aficionados del Hércules a 10 euros. Solo se pueden comprar en taquilla.