El Hércules tiene seis positivos por covid pero no ha pedido aplazar su partido en Granada

La incógnita se mantendrá hasta que el Hércules anuncie hoy la lista de convocados para el encuentro de mañana en Granada a las 16 horas ante el filial andaluz. Hasta entonces, el conjunto blanquiazul mantiene su secretismo habitual y no da pistas sobre los afectados por los seis positivos por covid. Tan solo se pudo intuir que Sergio Mora es uno de los contagiados tras suspenderse la rueda de prensa que tenía previsto ofrecer a mediodía. Tampoco lo hará hoy. En su lugar lo hará «un técnico del club por videollamada», según el comunicado del Hércules.

La entidad informó ayer que, pese a los casos de covid-19 que ha detectado esta semana en su plantilla, no solicitará el aplazamiento del partido que mañana debe disputar ante el filial del Granada, correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta en el grupo V de Segunda RFEF. El equipo alicantino anunció por la mañana que detectó seis casos positivos en los test de antígenos previos a la celebración del partido ante el conjunto andaluz, por lo que se había especulado con la posibilidad de solicitar el aplazamiento. El club quiso evitar cualquier tipo de especulación y enseguida confirmó que iba a disputar el partido. La entidad afirmó que los contagiados «se encuentran bien y guardando reposo en casa, cumpliendo con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias».

El Hércules, que no dio a conocer de forma pública los nombres de los afectados, cuenta además con las bajas de los jugadores Rubén Belima (su ficha será dada de baja para inscribir a Borja Galán) y Federico Bikoro, presentes con Guinea Ecuatorial en la Copa de África de naciones además de los sancionados Carlos David y Chuli. No se ha hecho público si entre los positivos se encuentran estos dos últimos jugadores.

Lo que parece evidente es que si el Hércules decide no solicitar el aplazamiento del partido es porque el alto número de positivos no ha afectado a la columna vertebral de la plantilla, que buscará en Granada su séptima victoria consecutiva para mantenerse como líder tras la primera jornada de la segunda vuelta. El que no viajará será Sergio Mora y también se desconoce si algún miembro más del cuerpo técnico ha dado positivo en los test.

La lista de convocados de hoy pondrá luz, ya que por la tarde viajará la expedición blanquiazul a Granada.

Para el encuentro de mañana se espera la presencia de 150 aficionados del Hércules, que es el cupo máximo de entradas que ha puesto el club andaluz para los seguidores visitantes. Únicamente se pueden adquirir en las taquillas del estadio a un precio de 10 euros. El horario y lugar para adquirirlas será en el Estadio Nuevo Los Cármenes de 10 a 18 horas y mañana, en la Ciudad Deportiva, desde dos horas antes al inicio del encuentro.

El Hércules no se fía de un Recreativo Granada que quiere regresar a la zona de «play off» y que tendrá dosis extra de motivación para enfrentarse al líder de la categoría. El conjunto blanquiazul tiene por delante un calendario exigente. Tras el encuentro de mañana todos los sentidos se pondrán en la visita del Intercity al Rico Pérez (día 30 a las 17 horas), un encuentro trascendental en el que se esperan más de 6.000 espectadores en las gradas. Pero antes espera mañana un compromiso de gran dificultad.

Sergi Molina dice adiós a la temporada tras romperse el cruzado

El futbolista del Hércules Sergi Molina sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, por lo que estará entre seis y ocho meses de baja, según han informado los servicios médicos de la entidad. La lesión del joven canterano se une a otras de gravedad que ya ha sufrido el equipo alicantino esta temporada, como la del centrocampista Sandro Tocano o la del paraguayo Javier Acuña.