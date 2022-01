Álvaro Pérez: «El partido ante el Hércules seguro que no va a determinar la temporada pase lo que pase»

Álvaro Pérez es un fijo en el esquema de Siviero. Su seguridad atrás le convierte en una pieza básica de la plantilla de un Intercity que tiene un punto menos que el Hércules y que buscará el liderato. El defensa elogia a su exequipo y afirma que será un partido «para disfrutar». No ve un claro favorito en el duelo de este domingo (17.00).

¿Cómo afronta el encuentro del domingo ante el Hércules?

Con muchas ganas de ir al Rico Pérez y seguir con la buena dinámica con la que estamos.

¿Es un partido especial para usted al enfrentarse a su anterior equipo?

Es el equipo en el que me he criado y volver a pisar el Rico Pérez es para mi súper especial.

El Rico Pérez presentará la mejor entrada de la temporada...

Por lo que he visto va a venir mucha gente al partido y va a estar interesante y bonito. El campo del Hércules es espectacular y va a ser un partido para disfrutar. Si la gente va a ver el fútbol y a animar va a dar gusto jugar. El público va a estar con su equipo y va apretar mucho.

¿Qué trascendencia le dan a este partido?

Le doy trascendencia a este partido igual que se la doy a todos los que nos quedan. Si ganamos este partido y perdemos los demás no vale para nada. Es un derbi pero son tres puntos iguales que cualquier otro partido. Sí que es verdad que si ganan ellos nos van a sacar cuatro puntos aunque todavía quedaría mucho y no va a determinar la temporada seguro. El gol average también hay que tenerlo en cuenta pero esperemos que ganemos nosotros.

¿Vería buen resultado el empate?

Para mi el objetivo en todos los partidos es ganar. Los tres puntos siempre es buen resultado. En un partido pueden pasar mil cosas pero para mi ahora mismo solo firmo la victoria.

¿Qué partido se espera?

Va a ser un partido muy disputado. Los dos equipos venimos bien y se va a a medir en aciertos y errores de cada equipo. Si estamos nosotros bien como hemos estado hasta ahora tenemos mucho que ganar.

Llevan 15 partidos consecutivos sin perder, ¿Dónde está el secreto? ¿Recuerda la última derrota?

Fue contra el Murcia, el partido que jugamos después del Hércules. El secreto para nosotros es el trabajo constante durante toda la semana, somos un equipo que vamos a por todas, no nos dejamos nada en ningún momento y somos una familia.

¿Qué le parece el Hércules?

Es un equipo que ha ido de menos a más, igual que nosotros, y ahora mismo es un rival muy complicado de batir más que nada porque están consiguiendo grandes resultados, porterías a cero y es un club grande. Cuando juegas contra equipos de esa categoría y ese nombre es complicado.

¿Considera Hércules, La Nucía e Intercity los máximos favoritos al primer puesto o cree que hay alguno más?

Quedan muchas jornadas todavía y está también el Alzira, el Murcia.. hay varios equipos que también tienen las mismas aspiraciones que nosotros desde la jornada uno. Está todo muy igualado y seguro que va a ser una liga muy disputada hasta la última jornada.

El primer puesto tiene premio grande...

Es lo que queremos, evitar más partidos y ascender de forma directa.

¿Qué le parece la categoría?

No me ha venido de nuevas porque ya la conocía. Muchos equipos se están jugando la vida y te puede ganar cualquiera. No te puedes fiar de nadie, en fútbol cada partido es un mundo.

El Intercity se ha adaptado bien a otros campos por los problemas que ha tenido Villafranqueza...

El equipo lo está llevando bien porque estamos yendo a instalaciones buenas.

¿Cree que habrá igualdad hasta final de temporada?

Espero que si algún equipo se escapa seamos nosotros, aunque creo que hasta el último minuto de la última jornada va a estar todo súper igualado.

¿Dónde cree que estará la clave de este partido?

Portería a cero y la que tengamos aprovecharla y hacer un buen partido.