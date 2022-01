Quique Hernández: «Nunca hemos querido eclipsar al Hércules porque eso es imposible, es el equipo de la ciudad»

Afirma que el enfrentamiento entre el Hércules y el Intercity «llega demasiado pronto», ya que lo suyo hubiera sido disputarlo «en categoría profesional». Quique Hernández elogia a su rival y augura un encuentro muy disputado este domingo.

¿Está siendo una semana especial para usted?

Es un partido de liga especial y bonito porque muchos de nosotros somos herculanos. No hay más allá, nos toca enfrentarnos en esta categoría que al Hércules no le corresponde. A nosotros por antigüedad sí, y es normal que el equipo vaya creciendo. Este partido no nos gusta jugarlo tan pronto. Ojalá se pueda producir esto en Segunda, sería una gran señal para todos.

Sigue queriendo lo mejor para el Hércules excepto en este partido...

Es un deseo que suba el Hércules y que subamos nosotros. Esperemos celebrarlo al final de la temporada.

¿Qué equipo se juega más de los dos este domingo?

Los dos. Perder siempre es malo, pero el que pierda tampoco es muy grave porque la liga es más larga. El favorito en teoría y en la práctica es el Hércules por afición, estadio, porque son primeros y porque es lo que toca. Es lo normal. En este tipo de partidos puede ganar cualquiera porque hay mucha igualdad, pero en el momento en el que el Hércules está en esta categoría siempre es favorito y siempre tiene que intentar ascender. Nosotros somos un equipo recién ascendido con muchas limitaciones, no tenemos campo de entrenamientos, vamos siempre dando vueltas...hasta que no se consolide el club tenemos muchas dificultades.

¿Qué trascendencia le da a este partido de cara al objetivo final?

Son tres puntos importantes. El que gane sale reforzado, pero habrá que seguir ganando porque si no, no asciendes. Es un partido importantísimo para los dos pero no definitivo.

Se sentirá raro en el Rico Pérez como visitante...

No sé como me sentiré, raro seguro. También allí estaremos rodeados de amigos porque aquí somos todos herculanos. El equipo de la ciudad es el Hércules, el centenario es el Hércules y nosotros somos un club joven que no tiene ninguna pretensión de taparles porque aunque quisieras no lo puedes conseguir. Es una realidad. Rivalidad puede haber pero ni tan siquiera eso. Son partidos que se dan por las circunstancias pero aquí tenemos las cosas muy claras, pero no hay porqué prohibir soñar a los demás. El Intercity está en su derecho de intentar ir ascendiendo y eso no va contra nadie. No hay ninguna pretensión de borrar o eclipsar al Hércules porque es imposible.

¿Considera un derbi el partido?

No es un derbi. De aquí a 80 ó 100 años igual, pero un equipo joven contra un equipo centenario no se puede considerar un derbi como sí es un Elche-Hércules. Ni parecido.

Llevan 15 partidos seguidos sin perder... ¿Dónde está el secreto?

Ni es fácil ganar seis partidos seguidos como el Hércules ni llevar 15 partidos sin perder como nosotros. La Nucía lleva una primera vuelta formidable y ninguno de los tres ha conseguido irse. Es una liga muy complicada aunque estemos en cuarta categoría Se demuestra que no es fácil nada.

¿Cree que algún otro equipo peleará por el primer puesto?

Para meterse primero no sé, pero para estar entre los cinco primeros está el Eldense o el Murcia, que también es otro equipo que arrastra una gran masa social y mucha historia. Cuidado con ellos. Esto no va a ser fácil hasta el final para nadie aunque yo pienso que el que más opciones tiene de estar ahí es el Hércules a la larga por que tener estadio y esa afición son muchos puntos. Pero nosotros no renunciamos, por supuesto. Nuestro objetivo es estar ente los cinco primeros e intentar ascender.

¿Qué le parece el Hércules?

Es una categoría muy difícil y todos los equipos quieren ganarles y más ahora que son líderes. Están respondiendo a las expectativas porque no es fácil. Lo veo muy bien, un equipo sólido y que puede estar arriba. Todos tenemos problemas de lesiones, covid... pero aún así ambos tenemos banquillo. Se puede pelear hasta el final. El Hércules está en el camino correcto.

¿Qué partido se espera?

Como espectador es un partido muy bonito de verlo. Será muy igualado y cualquiera puede ganar. Espero que sea un buen partido y que la gente disfrute. Que gane el que se lo merezca.

El Rico Pérez presentará la mejor entrada de la temporada...

Es bueno para todos. Un campo de fútbol sin público es triste y lo hemos vivido por el covid. No es ni parecido. Es un día bonito para ver fútbol.

¿Piensa que todo se va a decidir al final?

Tiene pinta de que va a estar todo muy igualado hasta el final. Cuando queden diez partidos va a ser muy difícil de ganar para todos, los de abajo se juegan la vida... ya no va a ser como la primera vuelta, va a ser todo más caro.

Pese a no tener un campo de entrenamiento propio el equipo se está adaptando bien a las circunstancias...

El míster y los jugadores se merecen todo el reconocimiento nuestro y lo tienen. Es muy difícil trabajar en esas condiciones y lo han hecho, césped natural, artificial, se tienen que duchar en casa, otros días no hay agua caliente... les estamos muy agradecidos por su profesionalidad. El míster es el máximo culpable de esto porque es un gestor espectacular y lo lleva muy bien.

¿Sueña con un Hércules-Intercity en categoría profesional?

Pues sí, es lo que corresponde y sería mejor, sobre todo para el Hércules, que está aquí circunstancialmente en un ciclo que está durando más de la cuenta. Pero volverá y espero que el centenario sea un impulso para eso.