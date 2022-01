Dos porteros en las antípodas

En el mismo umbral, pero con distintas direcciones. Uno recién abierto al mundo, descubriéndose a sí mismo, conociendo el oficio, aprendiendo a competir. El otro, incombustible, sabio de más, desafía al tiempo mientras negocia con el Diablo los días que le quedan para la siguiente etapa, la de los domingos sin guantes ni vendas en los dedos. Casi dos décadas les separan. Cuando Manu Herrera debutó en 2003, Adrián López apenas balbuceaba sus primeras palabras. El portero del Intercity acumula 18 temporadas como profesional, el del Hércules solo cuatro. Ambos serán titulares mañana, el madrileño como capitán y el barcelonés como heredero valiente de otro cancerbero con genio y solera: Ismael Falcón.

Manu Herrera lo ha jugado todo esta temporada. No se ha perdido ni un minuto de competición. Sobre su solvencia bajo palos y sus reflejos se ha construido una racha deportiva apabullante: quince jornadas sin perder, 33 puntos de 45 posibles, números impropios de un recién ascendido. En la otra punta del campo estará Adrián, que lleva jugados este curso ocho encuentros menos que su homólogo. Con él sobre el césped, el Hércules no ha perdido.

El único tropiezo que figura en su expediente, el de Alzira, se produjo cuando él ya no estaba presente. La debacle blanquiazul en el Suñer Picó sobrevino en la segunda mitad y al catalán le expulsaron en el minuto dieciséis. Adri es cada vez más Adrián. Su última actuación, en Granada, ante el filial nazarí, resultó clave para rescatar un punto y seguir líderes.

En lo que va de temporada, el guardameta herculano ha dejado impoluto cuatro veces su casillero de tantos encajados, las tres últimas de manera consecutiva. En ese apartado, Manu Herrera es imbatible. El meta del conjunto negro se ha marchado en once ocasiones del campo sin recibir goles. Esa es una de las claves del éxito del conjunto de Gustavo Siviero, que se muestra muy sólido y contundente en las dos áreas, sobre todo en la propia. Tres ascensos a Primera ha vivido Herrera. López busca el primero. Ambos se encuentran en coyunturas existenciales propicias por diferentes razones. El de mañana será el encuentro 370 como profesional de Manu Herrera, para Adrián será el número 46. El catalán lleva diez goles encajados, uno menos que el meta madrileño. Veintitrés años tiene el jugador del Hércules, 41 cumplirá el futbolista del Intercity en septiembre.

Cien metros les separan sobre el césped, Cada uno en su antípoda, aspiran a lo mismo: la victoria.

José García no llega a tiempo para jugar el derbi

Gustavo Siviero no podrá contar finalmente con José García, el mediocentro sobre el que pesaba la mayor responsabilidad futbolística del juego del Intercity. El jugador alicantino no ha superado del todo las molestias en la rodilla que le han obligado a perderse los últimos encuentros y entrenar al margen de sus compañeros en los últimos dos meses. Titular siempre que ha tenido el alta, acumula seis fechas sin poder entrar en una convocatoria. La de mañana será la séptima. Cayó en la visita del Socuéllamos a la capital, en la duodécima jornada y, desde entonces, ha tenido que ejercitarse a un ritmo diferente. Al comienzo de la semana pudo compartir sesión con los demás integrantes del equipo, pero solo durante los primeros 20 minutos. El resto del tiempo siguió con su plan de readaptación. Esa es la única duda que tiene Siviero, dado que Josiel y Juanma ortiz, que no acabaron el duelo regional con el Eldense en Santa Pola, no sufren ninguna dolencia grave. El joven Martín Belloti, lesionado para toda la temporada en verano, es baja segura para el encuentro, que servirá, entre otras cosas, para decidir al líder del grupo 5. Los blanquiazules parten con un punto de ventaja pese a que el club negro lleva cuatro meses sin perder en Liga, es cedir, suma quince jornadas puntuando (9 triunfos y 6 tablas). Con un bloque muy definido, los dos conjuntos han sido capaces de sortear el covid y finalmente se producirá la primera edición en el José Rico Pérez (mañana, 17 horas) de un derbi en ciernes, el de la capital del Alicante.