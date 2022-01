Tiempo de bravura. Es más importante ser valiente que previsor. Estar preparado para todo se antoja el mejor punto de partida, al menos para el entrenador. Sergio Mora ha pensado mucho en el derbi de mañana, pero no quiere valorar cómo se desarrollará el encuentro. No desea destinar esfuerzos vanos a imaginar el devenir de un pulso que, como la mayoría de duelos de rivalidad, acabará siendo impredecible. «No tenemos un plan de partido, es inútil. En este tipo de duelos concurren tantos factores externos que es imposible saber cómo serán ni qué pasará cuando eche a rodar el balón. Lo importante es que estemos preparados para todo, para cualquier circunstancia», explicaba ayer el preparador del Hércules justo después de enviar sus condolencias a Gustavo Siviero, cuya madre había fallecido horas antes en Argentina.

«Llegamos al domingo después de una semana rara, pero lo hacemos con el equipo al completo, sin contagios», revelaba el técnico madrileño, que no podrá contar con César Moreno, sancionado, ni con Federico Bikoro, que mañana disputa los cuartos de final de la Copa de África contra Senegal (20 horas). La baja del mediocentro guineano es sensible. «Bikoro es muy importante para nuestro equipo, pero ya hemos demostrado que podemos ganar partidos sin él», arguye el líder del vestuario blanquiazul.

Nada definitivo

Mora trata de no añadir más presión al envite, que ya porta una carga emocional significativa, sobre todo para el entorno de su club, tanto dentro como fuera. La amenaza del «sorpasso» está latente. En la primera vuelta no se produjo, pero ahora, en la segunda tentativa, en el coliseo herculano, el posible adelantamiento va más allá de la simple anécdota: «Nos puede dar tres puntos y seguir en la lucha, pero faltan muchas jornadas y el grupo es igualadísimo. Pase lo que pase, no será definitivo», defiende el exayudante de José Bordalás en el Getafe.

«Se parecerá poco al partido de Villafranqueza (1-2) por las dinámicas actuales y porque los dos acabábamos de comenzar la Liga. En ese partido pasaron muchas cosas que en teoría no deben pasar», recuerda Mora, en alusión a los cuatro expulsados con los que finalizó aquel enfrentamiento.

Sin los dos pivotes titulares, Mora deberá improvisar un centro del campo de garantías. «Tenemos variantes para resolver eso porque la plantilla es amplia. Borja Díaz, aunque ha entrenado poco, ha trabajado bien y podemos contar con él si le necesitamos», apunta el entrenador herculano, convencido de que la dirección deportiva ha acertado con las dos incorporaciones invernales. «Creo que hemos acertado con todo lo que hemos hecho y que los fichajes nos van a dar un plus de competitividad y de fondo de armario que nos ha de servir para competir con garantías contra equipos como el Intercity, «un rival difícil, de total garantía que lleva una racha increíble (15 partidos sin perder) y son sólidos, verticales, directos, con muchas cosas buenas y por eso llevan tanto tiempo en la parte alta de clasificación», reconoció el preparador madrileño. «Será un partido para que nuestro público nos empuje».