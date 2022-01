(0-1) El Intercity sorprende al Hércules en el Rico Pérez

El Intercity empezó mejor, cazó su gol y lo defendió con todo. Al Hércules le falto puntería, algo de fortuna y que no le anulasen un gol legal a Pedro Sánchez en la segunda parte. Ambos técnicos apostaron por su once de gala, con las ausencias obligadas, pero con dos alineaciones reconocibles. La gran novedad en los locales con el debut de Borja Díaz ante las bajas de César Moreno y Federico Bikoro. Dos equipos inmersos en una buena dinámica de resultados y con ganas de refrendarlo ante un rival directo. El partido ya fue especia desde el pitido inicial, sobre todo por el buen ambiente en las gradas del Rico Pérez, impropio de la categoría y muy por encima de lo habitual.

Arrancó mejor el Intercity, más cómodo en la posición de visitante, presionando la salida de balón del rival y jugando con velocidad en las contras. Al Hércules se le veía impreciso y algo desarmado en el centro del campo. Avisaron Pol Roige y Benja Martínez. Y a la tercera, Álvaro Pérez marcó a la salida de un saque de esquina. Aketxe pudo igualar de inmediato pero no aprovechó un error de Manu Herrera. El encuentro era vertical y Diego Jiménez evitó en la línea de gol el segundo tanto visitante. Los nervios se instalaban en el lado local y los de Sergio Mora no encontraban el control en la medular.

Poco a poco el Hércules igualó el partido y pudo empatar en una clara ocasión de Pedro Sánchez que se fue por encima del travesaño. Al descanso el Intercity por delante mas por méritos propios que por deméritos del oponente. Con un fútbol muy por encima del nivel de esta triste Segunda Nacional. En la reanudación los de Siviero jugaban a favor del resultado, con tranquilidad y equilibrio. Enfrente un Hércules muy presionado por las prisas y desactivado en la medular por las ausencias. El partido se planteaba con un dominio local en busca del empate que le daba opciones al Intercity para salir con peligro a la contra. Un cara o cruz pendiente del acierto en el área rival.

Para que no le faltase de nada al envite, el auxiliar indicó fuera de juego en un gol de Pedro Sánchez que entraba en posición correcta. Aquí no hay VAR para rectificar. Fueron los mejores minutos de los locales volcados en busca del empate. El Hércules creció y el rival menguó. Pero no llegaba el premio del gol que ya merecían. Los intentos acaban en las inmediaciones del área de Manu Herrera, pero sin encontrar la acción letal. Al final el Intercity se llevó el botín gracias a su buena puesta en escena. Los locales lo intentaron todo y les faltó puntería. Se acaba la racha de los de Sergio Mora en el momento más inoportuno y pierden el liderato.