Fast-Football

Que el domingo se venía castañazo lo barruntaba hasta el Tato. En el Hércules de los últimos tiempos, las jornadas de máxima expectación con promoción a tutiplén incluida son sinónimo de palmatoria segura. Al menos esta vez no hubo pitos al equipo por parte de los “invitados”. Algo es algo.

Se estrenaba en casa el retornado presidente Parodi, que viene a ser para Ortiz algo así como el Humberto de los palcos: hasta que se encuentre algo mejor, nos sirve. Lástima que no tenga el carisma del añorado guardameta paraguayo.

Parodi no tiene ni una mala palabra ni una buena acción, como decía el Butano en sus homilías de la medianoche con las que crecimos toda una generación. Así que me temo que seguiremos sin saber por qué la anunciada promoción especial únicamente para abonados no era tal, y cualquier ser humano con acceso a Internet podía sacar tantas entradas como le viniese en gana al supuestamente precio especial para abonados de cinco euros. Barra libre.

Con todo y con eso, lo peor es que con una previsión de asistencia de diez mil personas no se abrieran más puertas de las habituales, ni se dispusiera tampoco de más personal para dar rápido acceso a todos ellos. “Que vengan antes o que hagan cola” debieron pensar desde la zona noble. Como era de prever al sistema se le vieron las costuras a las primeras de cambio y no hubo drama de milagro. Este que suscribe pudo vivir en primera persona una pequeña avalancha producida en la entrada más cercana a las taquillas cuando, ante la incapacidad para dar acceso a tanto personal se decidió dar paso a todo el mundo, tuviera o no entrada, provocando que gran parte de la gente que se encontraba en ese momento esperando su turno para comprar la suya en las taquillas, optase por el más barato y rápido método de entrar en modo “simpa” arrollando de paso a todos los que ya estaban en aquella puerta esperando su turno para entrar.

Una vez pasado el susto y ya dentro del estadio, sobre el césped se vio lo esperado. Cualquier equipo que defienda serio nos lo pone muy difícil, lo que unido a la falta de cintura de Mora para cambiar de plan hace que prácticamente todo dependa de quién marque el primer gol. Doctores tiene la iglesia.

Lo mejor vino al final, cuando el equipo visitante, tras conseguir una victoria de prestigio sobre el terreno de juego buscó sin fortuna en la grada una afición a la que saludar. Paradojas de este fast-football con el que algunos pretenden hacer negocio. Conmigo que no cuenten, ya tengo bastante con lo mío.