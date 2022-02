«El Hércules siempre ha salido adelante en momentos complicados»

Mario Ortiz reconoce que necesita ritmo de competición para poder ofrecer su mejor versión. Lo que tiene claro el centrocampista del Hércules es que se deja la piel en cada minuto que pisa el césped y pone todos los sentidos en el encuentro de este domingo ante el Mar Menor (12.00).

¿Cómo se encuentra el equipo tras perder ante el Intercity y romper la buena racha que llevaba?

Estamos bien. Estaba claro que no queríamos que llegara el momento de la derrota y menos ante el Intercity, que es un rival directo en la pelea. El equipo ya está mentalizado en ganar al Mar Menor y ya ponernos de nuevo arriba. Lo importante es que el equipo ha demostrado que en los peores momentos siempre ha salido adelante y esto solo es una derrota y seguimos estando ahí.

¿Les ha enrabietado la derrota de cara al próximo partido?

Todas las derrotas te afectan y más ante el Intercity por ser un rival directo, pero al final es imposible ganar todos los partidos. Ha llegado la derrota pero al equipo yo le veo con más ganas y más fuerza que nunca y vamos a ir a ganar al Mar Menor, que es un partido muy complicado y un terreno de césped artificial. Nos lo van a poner muy difícil como se está viendo en todos los partidos. No hay ninguno fácil y tenemos que sacar nuestro mejor nivel, que es lo que necesitamos para conseguir los tres puntos.

La pena es la derrota en un día señalado con el Rico Pérez con diez mil espectadores...

Si que es verdad, durante varias semanas estábamos pensando en la importancia de este partido. El público estuvo con nosotros en todo momento. Nos costó entrar en los primeros veinte minutos en el partido, entramos peor que ellos pero luego se vio de otra manera, nos pillaron en alguna contra pero eso lo habíamos ensayado y era inevitable. Con el gol de Pedro (anulado) hubiera cambiado el partido.

Todos los balones pasaban por usted. ¿Cómo se encontró?

Al principio Benja se pegaba a mi todo el rato y yo lo que intentaba era dejar los centrales libres para que pudiese tener salida el balón dividiendo porque es que yo intentaba moverme y Benja me seguía. Intentaba buscar espacios para que mis compañeros tuvieran mayor libertad. Si que es verdad que me falta ritmo de competición.

Borja Díaz les da mucha competencia en el centro del campo...

Es un grandísimo futbolista. Vino sin saber nada de cómo jugamos y se adaptó muy rápido. Es un jugador que aguanta bien el balón, te puede superar líneas... Es un buen futbolista y sube el nivel de la plantilla y la competencia. Es fundamental que haya mucha competencia en los entrenamientos para estar arriba y no ponérselo fácil al míster.

¿Cómo están viviendo la larga ausencia de Bikoro?

Al haber un alto nivel de competencia da igual quien esté en el terreno de juego. Cuando está Bikoro te da unas cosas y cuando no está hacemos otras. Cada jugador tiene que dar lo mejor de sí y muchas veces no salen las cosas como tú quieres. Dentro de la plantilla todos nos dejamos la vida para conseguir el objetivo en cada entrenamiento y en cada partido.

¿Cómo se valora el dejar el liderato?

Siempre quieres estar arriba y no perder ningún partido. Da rabia perder, pero es fútbol y es inevitable. Lo importante de todo esto es revertir las situaciones complicadas como ya hicimos en su momento. No es una situación como aquel momento cuando éramos décimos y estábamos bastante lejos, pero sí es verdad que se puede fallar poco para no depender del resto.

Una de las asignaturas pendientes es ganar en el Rico Pérez de forma solvente...

Casi todos los equipos que han venido aquí se cierran y así es muy difícil encontrar huecos. Eso te obliga muchas veces a arriesgar pases y cometer errores para poder meterles mano. El otro día si hubiésemos empatado seguro que hubiésemos ganado.

¿Había ganas de que se cerrara el mercado de fichajes para centrarse en la competición exclusivamente?

La verdad que dentro del vestuario no se ha pensado en nada de eso. Todos hemos estado muy tranquilos en este mercado y centrados en lo nuestro porque no puedes pensar en los de fuera. Si dura el mercado un mes más la plantilla estaría igual de centrada sin duda.

Sergio Mora se quejó el domingo de las últimas decisiones arbitrales. El penalti no señalado ante el Recreativo Granada, el gol anulado injustamente a Pedro Sánchez ante el Intercity...

Es que al final son puntos. El problema de eso es que son puntos que se te van y ya no vuelven y luego al final de año igual de acuerdas de algún punto. Sí es verdad que hay que hilar fino con eso. Es verdad que se pueden equivocar pero si es una semana tras otra es normal que nos mosqueemos. Al final todo suma al final.

El domingo, partido vital ante el Mar Menor.

Es importante ponerse por delante. Cada vez cuesta más remontar, los equipos si meten un gol se atrincheran cada vez más. Es vital anotar primero para que tengan que abrirse y hacer nosotros nuestro fútbol.

Es el día grande del Mar Menor...

Al final los rivales juegan con un plus más porque se enfrentan al Hércules. Nosotros ya vivimos el día a día con ello y es lo que hay. Es lo que tiene venir al Hércules y no a otro club.