El Hércules culpa a la Federación guineana del retraso de Bikoro

Recelo y descontento creciente en el seno del Hércules, que aún ayer albergaba la esperanza de que la Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEGUIFUT) cumpliera su compromiso (no escrito) de acelerar la llegada de Federico Bikoro a España, algo que finalmente no ocurrió. El mediocentro blanquiazul debía subirse al primer avión programado para trasladar a los internacionales desde Malabo a Madrid. No fue así. En la lista de pasajeros de ese vuelo no figuraba el del futbolista herculano. La mayor parte del pasaje incluido en ese chárter la conformaban los integrantes de los clubes de LaLiga.

El combinado de Juan Micha, eliminado el pasado domingo de la Copa de África por Senegal en cuartos de final, ha hecho historia en su país, de ahí que hasta el propio presidente, Obiang Nguema Mbasogo, quisiera rendir un homenaje al Nzalang Nacional (que es como se conoce a la selección de fútbol). La agenda presidencial no fue capaz de fijar antes la recepción al grupo de Micha en el Palacio del Pueblo, que finalmente se celebró el miércoles por la tarde. Tras el reconocimiento institucional, la FEGUIFUT demoró otras 24 horas la concreción del vuelo de vuelta a sus respectivos clubes de los jugadores ecuatoguineanos. La logística se retorció aún más porque se establecieron varios vuelos para el regreso de los internacionales, que fueron abandonado su país de manera jalonada en aviones diferentes. El compromiso verbal al que había llegado un representante de la Federación con el Hércules era el de que Bikoro despegara en el primer turno. Sin una explicación ni una justificación al respecto, el mediocentro se quedó fuera de esa primera aeronave que aterrizó ayer al mediodía en Madrid después de recorrer los 4.250 kilómetros que separan ambas capitales. La duración del trayecto oscila entre las 6 y las 12 horas en función de las escalas y de las compañías. Según la información recabada por Hércules a través de su propio jugador, el mediocentro blanquiazul, supuestamente, tocaba tierra en España esta madrugada y luego, a primera hora de la mañana, ponía rumbo a Alicante. Si se cumple el plan de viaje, Bikoro, con un descanso mínimo, debería llegar a tiempo de asistir al último entrenamiento del equipo antes de medirse mañana con el Mar Menor, en San Javier. En principio, no acudirá para ejercitarse con el grupo, sino para evaluar su condición física después de siete días inactivo participando en celebraciones institucionales y privadas. El vendaje que lució el pivote en el duelo con Senegal, que le privó de ser titular pese a ser indiscutible para su seleccionador, preocupa a los técnicos, que hoy por fin sabrán el alcance de la dolencia. El «caso Bikoro» salpica al técnico, que debe decidir si le convoca tras siete días inactivo El «caso Bikoro» salpica al banquillo. Sergio Mora se ve empujado a resolver una encrucijada muy poco provechosa. El técnico del Hércules tiene que decidir entre posicionarse a favor del grupo para no perturbar la dinámica habitual del vestuario o ceder ante la urgencia deportiva y hacer la vista gorda. Después de siete días inactivo, con celebraciones oficiales y particulares entre medias, Federico Bikoro puede dejar sin sitio en la convocatoria a un jugador que sí ha trabajado con normalidad durante toda la semana. «Veremos si puede entrenar mañana (por hoy) y lo valoraremos con él», aseguró ayer el técnico madrileño, que no entiende cómo es posible que su futbolista no haya llegado antes después de que Guinea fuera eliminada el pasado domingo de la Copa de África de naciones, tras caer contra uno de los combinados que disputará mañana la final, Senegal, en cuartos de final.