Miedo al pasado en el Hércules

Tropezar con la misma piedra unas veces te ayuda, pocas, y otras de mata. Urge no bajar la mirada, desafiar al pasado con entereza y resolver las cuentas pendientes con una Liga que tiende a retorcerse en cuanto le das la más mínima oportunidad. El Hércules, después de recomponer las piezas del puzle de un modo admirable justo cuando peor pintaba todo, ha iniciado la segunda parte de la competición con un déficit de puntos importantes: únicamente ha sumado un par de los nueve en juego. Las tres primeras jornadas se han saldado con una derrota (Intercity) y dos empates (Granada B) en el mismo trayecto en el que, allá por septiembre, arañó siete.

►COMPENSAR EL BALANCE NEGATIVO RÁPIDAMENTE

El menos cinco de base con el que parte el proyecto blanquiazul, ya con sus piezas definitivas y con Bikoro integrado al grupo tras su aventura internacional rebosante de heroísmo, tiene que ser enmendado cuanto antes. El equipo de Sergio Mora encara ahora un segmento de la competición que se le atragantó en la primera vuelta. La goleada encajada en Alzira devino en un declive irradiador del juego del equipo, que empezó a dudar hasta de sí mismo. Aquel descalabro histórico en el Suñer Picó de Alzira tuvo continuidad, aunque a menor escala, en el Rico Pérez, donde los alicantinos no fueron capaces de superar a un Socuéllamos que ya daba muestras de lo mucho que le iba a costar mantenerse en la cuarta categoría. No ha salido de la zona baja ni antes ni después de aquel enfrentamiento de fútbol deplorable.

La eliminación de Copa –aunque la intención fuera siempre la de no competir por seguir adelante– agudizó una crisis que amenazó la estabilidad del bloque, que fue capaz de rebajar el daño en Pulpí con una goleada que ya no se volvió a repetir. Aquel 0-4 relajó a más de uno, tal vez por eso la visita del Levante B a la semana siguiente instaló de nuevo en el subconsciente general el pánico al desastre. El 0-3 incontestable resultó demoledor.

►MARGEN PARA RECUPERAR EL TERRENO PERDIDO

La buena noticia es que, a pesar de las malas vibraciones y los cuestionamientos que han jalonado el curso, el Hércules tiene el liderato en su mano. Está a solo dos puntos del Intercity, líder, que acumula una vuelta entera sin perder y diez triunfos en las últimas 17 jornadas. Si en el periplo que arranca este domingo, el Hércules es capaz de obtener más renta que los 4 puntos que salvó entre las jornadas 4 y 7 de la primera vuelta, es muy probable que siga manteniendo sus aspiraciones de acabar primero la fase regular y ascender directo. El margen que tiene es de 12 puntos. Si repite los números, lo más seguro es que se quede muy lejos de depender de sí mismo

►GOLEADORES SIN GOL: DOS MESES SIN TANTOS DE UN «9»

Para corregir el rumbo y sumar de tres en tres, al cuadro blanquiazul le urge el despertar de sus referentes en punta. El autor del último gol de un «nueve» herculano esta campaña es Aketxe, que lo hizo de penalti el 5 de diciembre. Desde ese día, ni él, ni Acuña ni Raúl González han visto puerta. La responsabilidad no es solo suya, es verdad, pero si ellos no afinan pronto la puntería y mejoran su definición, el ascenso se va a poner muy cuesta arriba, un horizonte que es mejor no contemplar.