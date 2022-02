Perfil bajo y segundo plano. Trabajo en el despacho y comparecencias justas. Ánimo de cohesión y propósito de enmienda. En su segundo año al frente del proyecto deportivo, Carmelo del Pozo se siente más cómodo que el curso pasado a pesar de haber sufrido un recorte drástico en el presupuesto global que maneja para todas las parcelas. Asume el sesgo inversor con naturalidad tras la caída a la cuarta categoría. Ahora, tras el cierre del mercado de fichajes, la suerte está echada. Su principal tarea ha finalizado, todo lo que pase a partir de ahora, aunque ya no dependa de su acción directa, le tendrá a él como máximo responsable porque sobre el césped están todas sus apuestas, para bien y para mal.

«Hay que valorar mucho que dos futbolistas (Galán y Borja Díaz) que eran importantes para sus entrenadores en equipos de superior categoría hayan aceptado el reto de venir al Hércules. Sé lo que se siente cuando das un paso así, cuando arriesgas de esa manera , y por eso quiero agradecérselo públicamente», subraya el director deportivo. ««Les buscábamos a ellos desde el primer momento porque se ajustan a perfil de refuerzo que demandaba la plantilla. A Borja Galán lo conocía de las categorías inferiores del Dépor y ya se veía que iba a ser importante en el primer equipo, en Segunda A. Y a Borja Díaz lo seguía desde hace tiempo porque está acostumbrado a jugar en sistemas de ataque con tres interiores, que es lo que le tocará hacer con nosotros», desgranó.

►ENCAJE DE LOS NUEVOS. «El grupo les ha recibido muy bien y ellos se han integrado muy rápido porque el ambiente en el vestuario es excelente. Saben que tienen la máxima exigencia, estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado el mercado y ahora, después de haber demostrado el pico de rendimiento que podemos dar como bloque, hay que rematar el objetivo en los 14 partidos que nos quedan», sostiene del Pozo, que desvela el secreto para lograr cerrar las dos operaciones. «El único secreto es el valor en sí mismo que tiene el Hércules como club histórico. La marca de este equipo es muy reconocible y, como se ha demostrado muchas veces, es un escaparate magnífico. Si a eso le sumas que tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico tienen muy clara la idea de juego, pues resulta mucho más fácil buscar perfiles y explicarles el proyecto», desvela el segoviano.

«El Hércules siempre tiene que aspirar a lo máximo, pero no por eso vamos a derrumbarnos si un partido sale regular»

►CASO BIKORO. «El mayor perjudicado es el Hércules, pero hay que pasar rápido la página. Hay que enchufar a Federico (Bikoro) cuanto antes. Todo el mundo se ha alegrado por él, pero tiene que activarse rápido porque vamos a necesitar a todos los que están, sin excepción. Estamos muy tranquilos porque, por nuestra parte, siempre hemos obrado de buena fe. Ahora espero que, igual que hemos sido generosos con la Federación de Guinea, ella lo sea con nosotros en el futuro si está en su mano ayudarnos en el momento más importante de la Liga», esgrime en alusión a la posibilidad de no convocar al ecuatoguineano si no son compromisos internacionales importantes.

«Nuestra propuesta futbolística es buena, solo falta que mejore la definición, que entren las ocasiones que generamos»

►SEGUNDA VUELTA. Queda lo más importante y, también, lo más difícil. «La primera vuelta ha servido para posicionar y aclarar el número de equipos que pelearán por un mismo objetivo al final. Quedan 14 finales, pero no solo para nosotros, también para los demás, tanto por arriba como por abajo, porque todo el mundo se juega cosas», explica Del Pozo.

«Nuestra propuesta futbolística es buena, solo falta que mejore la definición. Cuando eso ocurra, estaremos en muy buena disposición de lograr el objetivo, uno que se dilucidará en las últimas 10 jornadas. El primer paso es llegar lo más arriba y lo más solido posible a ese esprint final», advierte el arquitecto del proyecto.

«El objetivo es ascender, por cualquiera de las dos vías. Ser primero es una ambición, pero no el fin único. No podemos derrumbarnos porque nos salga un partido regular y no estemos en cabeza. La carrera es de fondo. Dicho esto, debemos aspirar siempre a lo máximo, o sea, a ser campeones», sostiene el exportero.

«El objetivo se va a conseguir o no en las últimas 10 jornadas y debemos llegar a ellas bien posicionados»

►CLIMA DE TRABAJO. Sin entrar a valorar el desarrollo del curso anterior, Carmelo ha evidenciado públicamente que esta temporada está más satisfecho con el desarrollo del proyecto, que ha dependido enteramente de él desde el primer minuto, «Se ha dejado trabajar, entre todos hemos construido un buen proyecto y el mérito es de todo el mundo, de quien lo hace posible con sus decisiones hasta los que cumplimos con nuestras obligaciones en cada una de las parcelas. Hemos sufrido un recorte en la inversión para ajustarla lo más posible a la realidad de la entidad y hemos decidido con cabeza, con tiempo, con conciencia de club. Cuando las cosas se hacen así, es más fácil que haya armonía y un buen ambiente de trabajo que se nota sobre el césped. Las decisiones en caliente, los calentones, consiguen justo lo contrario», valora el director deportivo blanquiazul.

►FUTURO. La confección de la próxima campaña está supeditada al desenlace de la actual. «No habrá movimientos ni planteamientos de futuro hasta que no se conozca el desenlace de esta, la propiedad quiere vivir el presente», desvela Del Pozo, consciente de que la familia Ortiz, dueña de la SAD, no se pronunciará al respecto de su posible renovación hasta que no acabe el curso.