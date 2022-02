Manolo Jiménez: «El Hércules me ha marcado la vida y he podido comer del fútbol»

No es fácil olvidarse de una persona que llevó la ilusión a la afición del Hércules en la década de los 90. Los cánticos a Manolo Jiménez en el Rico Pérez forman parte de los mejores momentos de la historia del conjunto blanquiazul. Bajo su mando estuvieron jugadores como Pavlicic, Lledó, David de la Hera, Paquito, Visnjic, Parra, Palomino, Sigüenza, Alfaro, Rodríguez, Jankovic, Varela, Antón....Una plantilla que llegó a lo más alto.

El técnico fue el máximo responsable de aquel equipo bajo la presidencia de Aniceto Benito. 26 años después de ese ascenso, Jiménez vuelve a la actualidad del Hércules, ya que la comisión del Centenario anunció ayer su nombramiento como embajador de su centenario, que se cumple durante 2022, del entrenador extremeño, quien logró con el equipo un ascenso a Primera y el campeonato de Liga de Segunda en la temporada 1995-96.

El técnico, aunque afincado en Benidorm desde niño, dirigió al equipo alicantino en dos etapas diferentes, lo que le convierte en el cuarto entrenador con más partidos oficiales de su historia, con un total de 127.

En su primera etapa, Jiménez, con 34 años de edad, condujo al equipo herculano al ascenso más contundente de su historia moderna, ya que fue campeón de la categoría y aseguró su presencia en Primera a cuatro jornadas del final del campeonato, además de sumar varios registros que aún hoy permanecen en la entidad.

El técnico regresó al Hércules en el tramo final del curso 1998-99, en Segunda, con el equipo en una situación crítica, pero no pudo evitar su descenso. En la siguiente temporada, en Segunda B, lo condujo hacia la fase de ascenso, aunque el equipo no alcanzó finalmente su objetivo.

«Es un honor tremendo y un orgullo muy grande que el club de mi vida me recuerde después de los años que han pasado», comentó Manolo Jiménez a los medios del club. «Me siento muy feliz, solo puedo estar agradecido a la comisión, al club y a la afición del Hércules a la que quiero con locura», señaló el exentrenador del Hércules. «El club ha marcado mi vida sobre todo porque he podido comer del fútbol durante muchos años y eso se lo tengo que agradecer al club. Le ofrecí mucho trabajo en esos momentos y un ascenso a Primera División que me sirvió para seguir viviendo del fútbol muchos años», señaló Jiménez.

El técnico reconoció que tiene dos momentos que no olvidará. «Uno cuando era entrenador del Benidorm y recibo una llamada a las dos de la tarde de Aniceto Benito cuando estaba trabajando que me dice si quería ser entrenador del Hércules. Le digo que por supuesto y me dice que en 15 minutos nos vemos en el Puerto. Es el momento en el que mi piel se me pone de gallina. Y el otro momento cuando ascendimos en Badajoz».

El preparador recordó «con mucho cariño» su llegada a Alicante y el ascenso a Primera División. «Ver la Plaza de los Luceros llena de gente celebrando «es inolvidable», indicó el técnico extremeño.

Jiménez, segundo entrenador nombrado embajador tras Arsenio Iglesias, se une a la lista de exjugadores, y personalidades de la vida deportiva y social de Alicante que han sido designados por la comisión del centenario como embajadores del club.

La comisión sigue trabajando en los actos para celebrar el centenario de la entidad y en breve detallará las actividades que se realizarán a lo largo del año.