¿Moción a Pedro Sánchez?

Primera gran decisión, y no una cualquiera. El regreso de Federico Bikoro al equipo tras su «heroico» paso por la Copa de África de naciones obliga a Sergio Mora a estudiar el modo de encajar sobre el césped a todas sus mejores piezas. El tópico de que los buenos siempre tienen sitio solo se cumple en la pizarra. Fuera, en el campo, durante los partidos, las compatibilidades no son tan sencillas.

En solo dos encuentros, Borja Díaz ha demostrado que posee un valor muy apreciable: la colocación. Gracias a eso, es capaz de asociarse, ocupar espacios y filtrar pases, además de fabricarse sus propios pasillos para superar líneas. Un mediocentro con argumentos de mediapunta muy convincentes.

Sin el ecuatoguineano en el equipo, su presencia era prioritaria, indispensable, de ahí la importancia de su contratación en el inicio del mercado de fichajes. Pero ahora que ha vuelto el pivote africano y que, después de una semana con el grupo ha demostrado que físicamente está al 100%, hay que ver si el juego de ambos empasta correctamente.

Hay una máxima inmutable en el fútbol, extrapolable a la propia vida, que defiende que si algo funciona, no lo retuerzas. El ataque del Hércules tiene en Pedro Sánchez a su principal catalizador. No es una apreciación, lo sustentan los datos. El bagaje ofensivo de los alicantinos le tiene a él como protagonista directo o indirecto casi siempre. Todas las acciones más claras pasan por sus botas, o nacen de ellas, y a él nunca le quema el balón cuando los pulsos se tensan, algo que se repetirá mucho en el tramo decisivo de la temporada.

Variación oportuna

En el comienzo de curso, el aspense pasó inadvertido hasta el punto de que se cuestionó su presencia en las alineaciones. Dejó de estarlo en la décima y ya no fue titular en la undécima. Jugaba pegado a la cal y sus recorridos eran más improductivos y apenas conectaba con el juego porque, sin Toscano, nadie le hacía llegar la pelota en buenas condiciones. Mora deshizo el doble pivote, dejó solo a César por delante de los centrales para compensar la defensa, adelantó a Raúl y a Bikoro, y este pasó a jugar como interior junto a Pedro Sánchez. Esa modificación corrigió la ausencia del transalpino y sostuvo el ataque herculano, que empezó a se más ágil, más versátil, menos previsible.

Apelotonamiento

La inclusión del madrileño obliga a una reformulación de nombres, que no del sistema, que es el acertado. El 4-1-4-1 con el que ataca el Hércules de Mora tiene a César Moreno como piedra angular. Él es el único imprescindible. Reunir a Bikoro y a Borja Díaz por delante provoca un cambio radical dado que todos no caben. Afecta al flanco derecho, que ahora se estaban repartían Raúl Ruiz y Nico Espinosa.

Si el preparador blanquiazul no renuncia al modelo que le llevó a ganar seis partidos seguidos, entonces deberá decidir a quién sacrifica para poder explotar el talento productivo de sus mediocentros con perfil atacante. La diferencia entre ambos es física. Al internacional guineano cuesta horrores arrebatarle el espacio que gana con el balón y atrae mucha atención defensiva. El madrileño, con mejor trato de pelota y mayor visión de juego de conjunto, facilita la transición y la circulación.

Fantasear con la conjunción de ambos en la formación de inicio es lógica. Sin embargo, eso condena a prescindir de Nico o Raúl y a volver a alejar de la acción principal a Pedro Sánchez sabiendo lo que ocurrió cuando ocupó esa demarcación en la primera vuelta.

Todos los entrenadores tienen que tomar decisiones difíciles, y no solo relativas a cuestiones estratégicas. La salud mental de los futbolistas y, por consiguiente la del vestuario, también es relevante. Bikoro acaba de llegar. Se siente poderoso. Se marchó siendo el jugador más en forma y regresa con el aplauso de todo su país para reforzar aún más su condición de líder. Si se queda fuera, tocará gestionar bien ese caudal de emoción contrariada en el banquillo. Y si sale de inicio, alguien que no lo merece se quedará fuera. Difícil papeleta para el técnico, sí, pero la competición no espera.