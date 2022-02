Desfile de jugadores por las escaleras arriba y abajo, por turnos, sin pararse a charlar. Ha terminado el entrenamiento. Toca cambiarse en el antepalco para darle esquinazo el covid. En otra estancia, el técnico, que ha recibido la visita del propietario y del director deportivo, aguarda con ellos el encuentro con los periodistas. El Hércules recibe el domingo (17 horas) la visita del Alzira, el rival que le endosó un 4-0 muy doloroso en la primera vuelta.

«El ánimo de revancha no gana partidos. Jugar con ese ánimo te puede llevar a no estar centrado en lo que tienes que estar. Con ese espíritu revanchista se cometen errores porque no estás pendiente de lo importante. La mejor manera de vengar aquel resultado es sumando los tres puntos, y para conseguirlos, lo más importante es estar concentrado al 100% en las cosas que trabajamos durante la semana», esgrime el ténico blanquiazul.

«Venimos de hacer un gran partido. Tenemos que darle continuidad, ser conscientes de los errores, tratar de ser regulares», ensalza Mora, que resta importancia capipal al hecho de que su equipo sume tres semanas sin ganar y sin marcar. «Yo veo el vaso medio lleno. Estamos haciendo muchas cosas bien, de hecho, si no nos hubieran anulado el gol legal (de Pedro Sánchez al Intercity), seríamos líderes», recuerda el preparador madrileño.

La posibilidad de jugar de inicio con dos delanteros para ampliar las posibilidades de terminar con la sequía goleadora no entra en los planes de Sergio Mora: «Jugar con dos arriba no te convierte en más ofensivo», sentencia. «Lo importante es generar ocasiones, que tu fútbol sirva para estar siempre en disposición de ganar los partidos, que es algo de lo que hemos estado cerca siempre. Las rachas de los delanteros van y vienen, lo que realmente cuenta es que mantengamos nuestra presencia en el área rival», sostiene el exayudante de José Bordalás.

El protagonista de la semana, Federico Bikoro, que por fin regresó a Alicante para entrenar con sus compañeros tras prolongarse más de lo esperado su vuelta de la Copa de África de naciones, está «en buena forma y muy implicado», según su entrenador. «Estuve todo el mes en contacto con él y siempre me demostró que se preocupaba por nosotros, por nuestros resultados», claró sin que nadie le interrogara por esta cuestión.

«Puede jugar perfectamente con Borja Díaz y con César Moreno porque los buenos futbolistas siempre tienen hueco en un equipo», mantiene Mora, sin precisar si esa es una opción que sopesa para el domingo o una frase hecha con encaje en su proyecto futbolístico. «Los tres son compatibles», incide. Según el preparador blanquiazul, todos sus hombres, excepto Carlos David, sancionado, están disponibles para el encuentro del domingo, en el José Rico Pérez, frente al Alzira, que no gana a domicilio desde que lo hiciera en Granada el pasado 14 de noviembre.