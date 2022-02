Mora: «La igualdad en este grupo es mayor que en los demás»

Sergio Mora lo pasó mal ayer y no solo por el susto del Toro Acuña. El entrenador del Hércules sufrió hasta que su equipo fue capaz de adelantarse a pesar de ser superior al Alzira en gran parte del partido. «Hasta la expulsión estábamos bien. Después, hemos dominado más, pero hasta que no hemos sido capaces de acertar con una ocasión, no hemos podido jugar tranquilos», reconoció el preparador madrileño tras el choque.

Después de un mes sin hacerlo, tocaba ganar un partido. «Cuando eres capaz de acertar, vives intranquilo. Los futbolistas se ponen nerviosos porque ven que pasa el tiempo y no hacen gol, y eso es lo que hemos tratado de controlar. Cuando en la segunda parte hemos modificado el sistema, hemos logrado ser más clarividentes en ataque y las ocasiones más claras han ido llegando. Hemos marcado y luego todo ha resultado más fácil», incidió el técnico del Hércules. Ganar con sufrimiento suma igual y Mora asume que habrá muchas tardes así hasta el final del curso. «La igualdad es máxima, mayor que en el resto de grupos. El ascenso se va a definir al final y, además, será por pequeños detalles, de ahí la importancia de no dejar de conseguir puntos», sostiene el exayudante de José Bordalás. «En nuestros tres delanteros hay que confiar siempre. Todos, en su puesto, pasan por rachas, pero los nuestros siempre aportan. Hoy han marcado dos, pero eso también es responsabilidad de los demás», recordó antes de alegrarse por el tanto de Acuña, «que ya se merecía meter un gol y que no le ocurriese nada malo después», señaló antes de lamentar no haber sido capaz de lograr una renta mayor pensando en el «average» general, que ahora perjudica al Hércules.