Distendido, al aire libre, relajado tras una sesión de trabajo que ha completado «una muy buena semana de entrenamientos». Sergio Mora no se mueve un ápice de su discurso. Para el entrenador del Hércules, todas las jornadas que restan son igual de trascendentes, por eso únicamente piensa en la siguiente, la inmediata, «solo así seremos capaces de llegar al final con opciones de lograr el objetivo», avisa.

«La semana ha ido muy bien. Estamos centrados en nuestra pelea, que seguir sumando cada jornada, en todos los campos», considera el preparador madrileño, que recela de la situación en la tabla clasificatoria del conjunto manchego, su próximo contrincante, cuyo estadio, el Paquito Giménez, acaba de cambiar el césped artificial viejo por un nuevo muy similar al que se encontró el Hércules en San Javier, frente al Menor.

«Más que el campo, que es igual para los dos equipos, nos preocupa el rival. El Yugo Socuéllamos está en un excelente estado de forma, le ganó al líder (La Nucía) y se impuso con claridad al Eldense a domicilio (0-2). Hemos preparado bien el partido, así que ojalá nos salgan las cosas y nos traigamos los tres puntos», desea el técnico blanquiazul.

«Nico y Chuli arrastran molestias musculares y son duda hasta última hora, que les haremos pruebas para saber si podemos contar con ellos en Socuéllamos»

En principio, según el parte facilitado por el entrenador (sujeto a cambios de última hora), solo Chuli y Nico Espinosa son duda por diferentes molestias musculares, más leves las del canterano, que arrastra una sobrecarga. «A la hora de afrontar los partidos, cualquier baja es importante para nosotros. Nico está bien, está tranquilo, las sobrecargas son normales y, aunque alguien crea que ahora las cosas no le están saliendo bien, es un magnífico futbolista, pero hay que tener paciencia con él», esgrime Mora, que es más pesimista con el concurso del atacante andaluz.

«Nuestros delanteros son inteligentes, humildes y saben que tendrá su momento para demostrar el talento que tienen, que es mucho, sean o no titulares el domingo»

Para Sergio Mora, la clave del vestuario es su equilibrio emocional: «El equipo siempre mantiene la calma, también cuando las cosas no le salen. Los partidos se deciden por detalles y hay que mantener el equilibrio, no ponerse nervioso», advierte. Tal vez por eso, al exayudante de José Bordalás en el Getafe no le obsesione la sequía goleadora que les costó superar a sus delanteros, que sumaban dos meses sin ver puerta hasta el pasado domingo, que Acuña y Aketxe rompieron el maleficio. «A los delanteros se les juzga desde fuera por los goles, pero nosotros, dentro, no, o no solo por eso. La actitud de Acuña ha sido de diez. Tiene una fuerza mental increíble y me alegra que tenga recompensa todo su esfuerzo porque le da mucho al equipo, dentro y fuera del campo», subraya el técnico.

«No podemos despistarnos ni un segundo de nuestro objetivo real: el siguiente partido. Pensar más allá no sirve de mucho. Pico y pala hasta el final»

«Pico y pala hasta el final», es el mantra que repite Mora en cada comparecencia de prensa. «No podemos despistarnos del objetivo por pensar en si todo se decidirá en la última jornada o antes, nosotros solo tenemos que poner nuestro esfuerzo en la siguiente jornada, sumar en el próximo compromiso que tienes es lo único relevante ahora», insiste el entrenador, que prefiere no dar pistas sobre la posibilidad de comenzar en Socuéllamos con dos delanteros de inicio visto el resultado que dio contra el Alzira en la segunda parte.

«No sé lo que voy a hacer, pero si no juegan los dos, pese a haber marcado, no pasará nada, al revés. Son inteligentes. El nivel es alto en todas las posiciones y ellos, además de humildes, son muy conscientes de que somos un equipo con mucha competencia y esperarán que les llegue su oportunidad para demostrar todo su talento, que es mucho. Ese comportamiento ejemplar es lo que hace crecer a un equipo», sostiene Mora antes de perderse en el interior de su vehículo de camino a casa.