Mora: «Lo de no pitarnos los penaltis empieza a molestar»

Tono bajo, malestar general. Mal día para valoraciones. Sergio Mora encajó con resignación la quinta derrota de su equipo esta temporada. Lo hizo aceptando la mayor eficacia de su adversario, pero lamentando el trato arbitral que está recibiendo el Hércules, al que se le acumulan lo errores perjudiciales de los colegiados.

«El partido lo ha ganado el que ha tenido la efectividad. La del Socuéllamos ha sido casi del 100%», subraya el preparador madrileño. «Hemos generado ocasiones suficientes para poder ganar el partido, pero no hemos sido capaces de meterlas, ni siquiera las más claras. Tampoco nos ha ayudado a meternos en el partido que el árbitro no señalara un claro penalti sobre Aketxe en la segunda parte. Lo de que no nos piten este tipo de acciones empieza a molestar», lamenta el técnico del Hércules, que ya ha mostrado este mismo desacuerdo con los jueces de los partidos en tropiezos anteriores en los que la acción u omisión del colegiado perjudicó los intereses blanquiazules.

«Dar la cara y perder no vale de nada porque no hemos sido capaces de meternos en el partido pese a las ocasiones»

Los triunfos de La Nucía y el Intercity alejan al cuadro blanquiazul del liderato, algo que, de momento, no preocupa al entrenador del Hércules. «Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, a nadie más. En momentos como este, después de una derrota, hay que saber mantener la calma, estar centrados, tranquilos. Estoy convencido de que nos vamos a saber reponer de lo de hoy. Todos los equipos van a dejarse puntos porque todo está muy igualado», insiste Sergio Mora.

«Sabíamos que este iba a ser un partido difícil y hemos fallado en defensa, hemos concedido más de la cuenta», lamenta el exayudante de José Bordalás. «El Socuéllamos es un rival muy intenso que ha sabido pelear cada duelo, cada balón dividido», analiza dando por entendido que sus futbolistas perdieron esa batalla.

«Agradezco que la prensa local –la de Socuéllamos– valore positivamente nuestra propuesta futbolística, pero a mí eso no me vale de nada si no gano. No hemos sido capaces de meternos en el partido a pesar de las ocasiones que hemos sabido generar, así que nadie puede irse de aquí satisfecho», recuerda el técnico blanquiazul. Con respecto a la lesión que obligó a Javier Acuña a abandonar el campo a la media hora, Mora se limitó a decir que parece «algo muscular», pero «no sabremos qué tiene hasta que no se le hagan las pruebas»