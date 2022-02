Por el mal camino

El Hércules no arranca, no aprende, se atasca. Sería entendible en la primera vuelta, tras el verano, en pleno proceso de ensamblaje. Ahora, no. Ahora necesita avanzar, no enmarañarse, aprovechar la segunda oportunidad que le brinda el campeonato para recuperar el terreno que se le escapó al comienzo del curso. De momento no ha pasado. Los blanquiazules ganan menos, marcan menos goles y, por consiguiente, también han obtenido una puntuación más baja.

Camino equivocado. En las cinco jornadas de arranque de la segunda vuelta, el equipo de Sergio Mora ha sumado tres puntos menos que en las de la primera. El único resultado que ha logrado mejorar respecto al tránsito por los cinco encuentros del inicio de la Liga ha sido el de Alzira. Y menos mal. De no haberlo hecho, ahora la entidad viviría la previa de otro simulacro de incendio. En cuatro de los cinco compromisos disputados tras el carpetazo a la primera fase, los blanquiazules han sido incapaces de ver puerta. Los dos goles que acumulan en este arranque los marcó el mismo día, en la victoria sobre el cuadro valenciano que, además, sirvió para acabar con una sequía anotadora de los tres «nueves» que duraba más de dos meses. 1 VICTORIA En las primeras cinco jornadas de la segunda vuelta ►El Hércules, a cuatro puntos del líder La Nucía, solo ha marcado dos goles, ambos en el mismo partido. Hasta que llegó a Socuéllamos, sólo había encajado un gol, pero en el Paquito Giménez recibió dos. El cuadro manchego le ha quitado cinco puntos a los blanquiazules pese a llevar todo el curso dentro de la zona de descenso. La cosecha frente Recreativo Granada, Intercity, Mar Menor, Alzira y Socuéllamos después del parón navideño ha sido escasa, cinco puntos de 15 posibles, tres menos que en el tramo idéntico en la puesta de largo en la cuarta categoría del fútbol español. En aquellas cinco primeras fechas, el Hércules perdió solo un encuentro (en el Luis Suñer Picó), obtuvo dos victorias (en el Antonio Solana y contra el club murciano en el Rico Pérez) y empató frente al filial nazarí y en la visita a Alicante de los manchegos, que le han quitado 5 puntos al Hércules a pesar de llevar toda la temporada en zona de descenso. El sistema La búsqueda del sistema ha generado buenos réditos defensivos. Unos que, contra todo pronóstico, saltaron por los aires en el Paquito Giménez. Hasta el domingo pasado, el conjunto de Sergio Mora se mostraba como un bloque bastante sólido al que, le costara más o menos atacar, siempre maniataba a sus rivales, apenas recibía ocasiones en contra, y rara vez perdía la buena disposición táctica. En Socuéllamos, dos errores grotescos en defensa en la primera parte precipitaron la quinta derrota del Hércules, que se muestra incapaz de mantener la regularidad que sí han encontrado La Nucía y el Intercity. El equipo de César Ferrando ha sido capaz de transformar el único gol en contra que ha recibido en las últimas cinco jornadas en 10 puntos (con cinco goles a favor). El plantel de Siviero, con ese mismo bagaje defensivo (un gol encajado en 5 fechas) ha sumado 9 puntos. Los de negro no han perdido, los blanquiazules sí, dos veces ya. Mal camino, el peor. En la primera vuelta, el Hércules necesitó encadenar seis victorias para acercarse a la cabeza. Al ritmo que va ahora –y en el que circulan sus rivales– va a precisar mejorar esa marca si no quiere renunciar al ascenso directo, un objetivo al que no se puede renunciar.