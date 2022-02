Más tarde de lo habitual, pero con el buen talante de siempre. Sergio Mora ha llegado al encuentro semanal con la prensa ajeno al rifirrafe protagonizado minutos antes por su excompañero en el banquillo del Getafe, Pepe Bordalás, con los periodistas que cubren a diario la información del Valencia. El madrileño, a diferencia del técnico alicantino, huye de enfrentamientos estériles con la misma naturalidad con la que esquivaba patadas en el centro del campo.

El preparador blanquiazul confía en que el signo arbitral cambie de una vez y deje «de perjudicar siempre al mismo», desea. Los errores de los colegiados se amontonan y, como mínimo, según los números sacados en el seno de la entidad ya han volado cuatro puntos por culpa de las decisiones mal tomadas. «Quiero creer que al final de la temporada todo se equilibra y que el balance final es igual de justo con todos, pero, de momento, esto no está pasando. Son acciones muy claras en las que se adoptan decisiones que son inexplicables. No nos queda más que señalarlo para que se note. Nos han quitado puntos, nos han impedido meternos en partidos... Esperemos que en el tramo final, en el que cada punto vale oro, se equivoquen en nuestra contra lo menos posible. Ojalá no sea necesario que nos peguen un tiro dentro del área para que nos piten un penalti a favor», protesta Sergio Mora.

Más allá de la denuncia por los malos arbitrajes que han sufrido los alicantinos, que se han concentrado especialmente en las últimas 5 jornadas, el entrenador madrileño explicó que el irregular arranque del Hércules tras el excelente final de primera vuelta, se debe a algo muy fácil de juzgar: «Nos ha faltado acierto en las dos áreas», lamenta. «Hacemos muchas cosas bien, generamos ocasiones suficientes para ganar con comodidad, pero no acertamos. Si a eso le sumas los fallos que hemos cometido en defensa, tienes la respuesta a lo que nos está pasando», resume el técnico.

«Todos los encuentros están muy igualados, se resuelven por detalles y si tú concedes, lo pagas. Ahora, todos nos estamos jugando algo, por arriba y por abajo y eso hace que los márgenes y las diferencias entre clubes se estrechen», admite Mora, que no cree que eso implique que, de un tiempo a esta parte, a su equipo le estén creando más ocasiones de gol los rivales. «No creo que nos estén creando más peligro», asume a pesar de que en Socuéllamos, el conjunto manchego dispuso de oportunidades claras para ampliar su ventaja incluso antes del descanso.

Sergio Mora no considera la visita del Pulpileño este domingo (17 horas) un punto de inflexión para retomar el hábito de ganar regularmente. «Todos lo encuentros son clave de aquí al final del curso. Queda muy poco camino y cada paso es importante. Sigo creyendo que todo se resolverá al final y que será por poco, pero es evidente que estar más lejos de un partido del liderato no es lo que deseamos», advierte el técnico madrileño.