Mora: «No se le puede poner ni un pero, el partido es perfecto»

Cuando te muestras tan superior a tu rival siempre es motivo de orgullo profesional. Si lo haces después de haber dado signos de debilidad hace solo siete días, entonces te puedes permitir, incluso, esbozar una tímida sonrisa de alivio. La chispa no prendió y el Hércules recobró la paz... hasta la siguiente señal de alarma, que la habrá. «Necesitábamos ganar después de una derrota, No le podemos poner ni un pero al nuestro partido, ha sido perfecto. Hemos hecho un gran encuentro en casa, que es lo que necesitaba el equipo, que otra vez se ha sabido levantar de una situación difícil», subrayó Sergio Mora.

El entrenador del Hércules quiso dejar claro que, salgan peor o mejor las cosas, «siempre preparamos y afrontamos los partidos con la máxima ambición, proponiendo, yendo al ataque. Esta vez hemos acertado y hasta hemos podido ganar por más, esa es la diferencia con lo que ocurrió en Socuéllamos», defendió el técnico madrileño, para después añadir: «El vestuario ha dado un paso al frente. Solo debemos estar centrados en nosotros mismos, no pensar en nadie más. Los jugadores han sacado adelante un encuentro muy difícil por toda la presión que se ha generado y que nos ha añadido la victoria por la mañana del Intercity», destacó Mora, insistiendo en que lo único que diferenció el tropiezo en La Mancha de la exhibición de anoche fue el porcentaje de acierto en las ocasiones generadas. «Siempre creamos peligro, a todos los rivales, en todos los campos. Pero una veces acertamos, como hoy, y otras, no», sostiene.

«Todos nos vamos a dejar puntos de aquí al final porque este es un grupo muy complejo, muy igualado, por arriba y por abajo», volvió a reiterar. «Tengo una confianza ciega en todos mis futbolistas y creo que se lo demuestro cada día, pero la regularidad absoluta es muy difícil», asumió.

El gesto de Raúl Ruiz, capitán del equipo, corriendo a celebrar con él el 3-0, le pilló por sorpresa. «Cuando he visto que se dirigía hacia mí no sabía a lo que venía. Le agradezco el gesto. Es un chico magnífico que siente como ninguno lo que significa este club y yo me alegro de todo lo bueno que le pase», refrendó Mora, que también tuvo palabras amables para Bikoro. «Con él no había nada que zanjar. Es un jugador muy importante para nosotros».

Para no ser acusado de oportunista, el exayudante de Bordalás, volvió a referirse a la actuación arbitral para reclamar lo que, a su entender, era otro penalti claro no señalado sobre Pedro Sánchez. «Seguimos esperando a que los colegiados nos piten lo que es». Más allá del lamento y de su idoneidad, la vigilancia de Sergi Carrero y de sus asistentes, Matilde Esteve y Miguel Ángel Moreno, estuvo a la altura del partido del Hércules.