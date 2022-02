Levante B-Hércules, el partido invisible

Avanza la tecnología, el desarrollo de los soportes de distribución de señal en directo, evolucionan las plataformas de streaming, pero, a pesar de ello, siempre hay alguien que se empeña en retroceder, en opacar un contenido de interés general. El Atlético Levante - Hércules del sábado no se verá por ningún canal de vídeo o televisión. El club granota es dueño de sus propios derechos y no se los vende a nadie a bajo coste. No alcanzó un acuerdo con Footters y, esta temporada, ha dejado de producir la señal a través de su canal en YouTube tal y como había hecho en temporadas anteriores.

Apagón catódico. El ente multimedia À Punt tampoco tiene programado cubrir ese vacío, ni siquiera a través de su página web en su servicio de retransmisiones en vivo. El despliegue logístico y, sobre todo, tener que llegar a un acuerdo económico con la entidad levantinista para poder introducir sus cámaras en el pequeño campo de la Ciudad Deportiva, lo hacen inviable a día de hoy. El Levante, que cubre de sobra su presupuesto con los emolumentos que percibe de LaLiga y la contribución de sus abonados, no cede su derecho de imagen a un precio por debajo de mercado, que es a lo que obligaría la categoría en la que está su filial. 75 INVITACIONES De cortesía para repartir entre los miembros del club. ►No se ponen entradas a la venta para nadie, ni siquiera para la afición granota. Nadie accede a la grada de la Ciudad Deportiva sin una de las 500 invitaciones oficial que tramita como máximo la entidad granota individualmente para distribuir entre los socios que lo soliciten a través de una dirección de correo electrónico creada a tal efecto.

El curso pasado, cuando el Hércules producía su propia señal cuando jugaba en el Rico Pérez, alcanzó un acuerdo con el equipo valenciano para compartir los derechos, de ahí que se retransmitieran ambas citas vía streaming. Tampoco habrá representación significativa de aficionados herculanos a pesar de que el desplazamiento, fácil, lo posibilitaría. La SAD que preside Quico Catalán estableció, coincidiendo con el estallido de la pandemia, no vender entradas a nadie para asistir a los encuentros del filial una vez que estos dejaron de ser a puerta cerrada. El levantamiento de la restricción de aforo en eventos deportivos que entra hoy en vigor en la Comunidad, que permite la ocupación del 100% de las butacas, tanto en exteriores como en interior, no ha provocado que la directiva granota cambie de idea. El Hércules, como club, recibirá 75 invitaciones de cortesía para repartir, principalmente, entre sus trabajadores: futbolistas, cuerpo técnico, dirigentes... Es el mismo número que los blanquiazules le transfirieron al filial del Levante en la primera vuelta, en aquel partido de infausto recuerdo para la grada, ya que terminó con una goleada sonrojante: 0-3. Los socios de Levante que quieran asistir al encuentro (500 como máximo) tienen que remitir al club un mail con la solicitud para que esta sea validada. No se abren taquillas antes del encuentro. Todo el que entre en el recinto debe hacerlo con una invitación oficial. Si el Hércules no cede algunas de las 75 que reciba entre sus aficionados, será el segundo encuentro de Liga sin presencia notable blanquiazul arropando al equipo. La primera fue en Melilla, pero por razones logísticas, no porque se negara la venta de papel. Si nadie cambia de idea, tarde de transistor.