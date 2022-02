Raúl González: «Soy feliz en el club que quiero»

El hombre que le ha hecho 3 de los 7 goles que el Hércules le ha endosado al Atlético Pulpileño esta temporada, Raúl González, explicó ayer, tras la sesión de recuperación en Fontcalent, que el liderato del grupo, posición que da el ascenso directo al final de la fase regular, va a estar disputado hasta el final de la competición en el grupo 5 de Segunda RFEF debido la enorme igualdad existente entre todos los aspirantes.

«Cualquier partido es un mundo y el que menos errores cometa y más acertado esté, va a estar ahí», dijo el alicantino, cuyo equipo está situado en la tercera plaza, a tres puntos del Intercity, nuevo líder de la competición a falta de 11 jornadas para el final.

«Aún queda mucho, pero hay que ir partido a partido. Ganar el próximo debe ser el primer objetivo», comentó el nueve blanquiazul en alusión directa a la visita al campo del filial del Levante el delantero, quien anotó uno de los goles de la victoria herculana ante el Atlético Pulpileño.

«Le pedimos a los árbitros que no nos ayuden, pero que nos perjudiquen, hubo otro penalti sin señalar»

Raúl González puso como ejemplo de la exigencia de la competición el dato de que el Intercity, pese a sumar 20 jornadas sin perder, no ha conseguido abrir una gran brecha en la clasificación. «Todos los rivales son complicados y te lo ponen difícil», dijo el delantero, quien se quejó una semana más de los errores que, en su opinión, está teniendo los árbitros en los partidos del Hércules.

«Ganamos y parece que no pase nada, pero cada semana nos penalizan. Que no nos ayuden, pero que no nos penalicen», clamó el atacante, quien pidió «más atención» en las acciones que pueden ser determinantes ya que, a su juicio, volvió a quedarse sin señalar «otro penalti claro sobre Pedro Sánchez»

El alicantino cree que el Hércules llega «muy bien» al tramo final de la competición y valoró el ambiente «magnífico» que existe en la plantilla. «Un buen grupo ayuda a los éxitos», subrayó antes de admitir que se encuentra «cómodo, feliz y en forma en el equipo que he querido estar y en mi casa».