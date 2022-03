Levante B-Hércules: ¿El día de los dos delanteros?

No será por gusto. Tampoco por convencimiento. Ni siquiera por el deber técnico de explorar nuevas vías. Si es, será por obligación. El edema en el tobillo que sufre Pedro Sánchez tendría que reabsorberse en un tiempo récord para que el aspense pudiera jugar en Buñol sin recurrir a inyecciones desesperadas de imprevisibles consecuencias. Mejor buscar una alternativa táctica que arriesgar al futbolista más influyente en el ataque del Hércules.

UNA VEZ EN TODO EL AÑO

Con dos «nueves» de inicio a la vez solo se jugó en Puertollano

►El convencimiento justificado de que el 4-1-4-1 con el que se ha visto el mejor juego del equipo es tan grande, que ni teniendo disponibles a los tres delanteros puros, Sergio Mora apostó por utilizar de partida a dos de ellos al mismo tiempo. Solo en una ocasión se ha dado esta circunstancia. Fue en la jornada 11, en Puertollano, y la experiencia resultó bastante desagradable. El equipo, con Raúl González y Aketxe, se atascó y no fue capaz de atajar el tanto manchego hasta el minuto 86, casualmente cuando uno de los dos nueves ya estaba fuera. El accidente que sobrevino después en defensa, cuando ya se había conseguido lo más difícil, ese ya no cuenta porque no es fruto de la elección sistémica.

La tentación de hacer uso del 4-4-2 puro, o sea, para atacar y defender, le ha rondado por la cabeza al preparador madrileño siempre. De hecho, en el amistoso contra el combinado de la AFE en el que debutó Galán, el entrenador fijó a Raúl y al Toro Acuña junto a los centrales. Ese encuentro se ganó, pero sin excesiva brillantez ofensiva o no con la suficiente como replantearse todos los automatismos ya desarrollados desde la pretemporada.

CUBRIR UN ROL IMPOSIBLE

El segundo capitán canaliza el juego, ofrece soluciones fáciles

►Para ser un centrocampista valioso se necesita reunir condiciones y argumentos al alcance de muy pocos en cualquier categoría. En la cuarta, todavía más. Necesitas tener un conocimiento del juego de posición amplio, saberte mover detrás de los pivotes para estar libre cuando el compañero que inicia el ataque te encuentre y le puedas ofrecer una solución cómoda a su pase. Luego necesitas darte la vuelta rápido sin perder la orientación del juego para no entorpecer la circulación, para que fluya la pelota. Si a esas dos características unes la de trazar pases que funcionan como asistencias, entonces no hay que buscar más, tienes a tu estrella. Cuando te quedas sin ella, tu juego se resiente sí o sí. Minimizar el daño es la difícil tarea que tiene ante sí el Hércules frente a un filial que ya le amargó en la primera vuelta con fútbol directo, vertical ante el que no hubo respuesta.

PAGAR CON LA MISMA MONEDA

Compactar el bloque puede ayudar a mejorar la presión

►Si Mora opta por la introducción de dos delanteros puede ganar un par de cosas: eficacia en la presión (no necesariamente alta) y menos riesgo a la hora de replegar, algo que, visto lo visto en el Rico Pérez frente al filial granota, puede ser determinante. Raúl González y Aketxe se complementan bien.

Los dos entienden el juego de área, los fundamentos específicos de su puesto, es verdad, pero el vasco es un rematador contrastado que sabe jugar de espaldas, y el alicantino un llegador más móvil que ataca con corrección los espacios y contribuye a sacar a los centrales de su zona, un factor clave para explotar las capacidades del ariete vasco.

Sin Pedro Sánchez se pierde conducción, transición y se resiente la continuidad. Y, si por ello, no puedes ganar fácilmente el carril central, los dos puntas te dan la opción de cargar el ataque por fuera con las dos buenas bandas de que dispones (Galán y Raúl Ruiz). El centro lateral en busca de remate es una vía que se debe poder explorar en la Ciudad Deportiva frente a un equipo con muchas dudas defensivas que sufre cuando le obligas a tomar muchas decisiones cerca de su portero.

ÁLEX MARTÍNEZ

El lateral es clave como alternativa a balón parado

►La otra gran duda es saber si el esguince del lateral zurdo sana en plazo. Sin Pedro, él es quien asume la ejecución de la estrategia. Pedro García le puede suplir en ataque sin problemas, pero su inactividad pasa más factura atrás. Le ha ocurrido ya, de ahí que la probable ausencia de dos de los pilares del equipo en Buñol sea preocupante en un momento en el que cada tropiezo puede provocar una brecha inquietante en la línea de flotación del proyecto.