Pedro Sánchez, baja sensible del Hércules ante el Levante B

Pedro Sánchez está prácticamente descartado para jugar este sábado (16.00) ante el Atlético Levante tras la lesión que sufrió en el encuentro del pasado domingo en el Rico Pérez. El jugador fue sometido ayer a pruebas radiológicas para conocer el alcance de la dolencia y todo apunta a que no estará en la expedición del Hércules a València. No ha entrenado en toda la semana y Sergio Mora ya asume que no podrá con él en el partido del sábado. Un gran contratiempo para el cuadro blanquiazul el no poder contar con un jugador clave en el equipo. Salvo sorpresa, su puesto en el campo será ocupado por Borja Díaz. Pedro Sánchez ha disputado 21 partidos este curso, 20 como titular. Solo se ha perdido dos, uno por sanción (el de la visita al Rico Pérez del Mar Menor) y el otro en el derbi en el Pepico Amat de Elda. También está «tocado» Álex Martínez, el jugador que más minutos ha jugado de la plantilla.

El Hércules está pendiente de la evolución de Chuli y Nico de cara al partido de este sábado en València. Ambos jugadores ya están en la recta final de su recuperación y podrían estar al menos en la lista de convocados, aunque el club no quiere asumir ningún riesgo en este tramo tan importante de la temporada. El que no estará seguro es el ToroAcuña, que sí que podría reaparecer en el encuentro de la próxima semana en el Rico Pérez. El club confía en recuperar a todos para afrontar partidos de mucha importancia en la competición. Por otro lado, pese a los esfuerzos del club por intentar que sí que haya afición blanquiazul en el encuentro del sábado en València, el Levante solo permitirá la entrada a sus abonados. No se ponen entradas a la venta para nadie, ni siquiera para la afición granota. Nadie podrá acceder a la grada de la Ciudad Deportiva sin una de las 500 invitaciones oficial que tramita como máximo la entidad valenciana individualmente para distribuir entre los socios que lo soliciten a través de una dirección de correo electrónico creada a tal efecto. El levantamiento de la restricción de aforo en eventos deportivos que entró esta semana en vigor en la Comunidad, que permite la ocupación del 100% de las butacas, tanto en exteriores como en interior, no ha provocado que la directiva granota cambie de idea.