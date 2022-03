El Hércules pierde la cabeza en Buñol

Perder como insana costumbre, como el remedo amargo de un bofetón que cada cierto tiempo te devuelve a una realidad agria, insensible, defectuosa. Las risas apenas se sostienen, al final todo es una mueca de tristeza que no se borra nunca, que mira hacia atrás buscando consuelo y no lo encuentra. Otra derrota. La sexta. Demasiadas para seguir creyendo sin flaquear en lo que todavía espera, en lo que aún es factible, por lo que, a pesar del estacazo, hay que pelear hasta la última jornada. Cada palo duele más, sí, pero ninguno ha sido letal.

En el pasado se hunden los días menos grises, los del orgullo blanquiazul, los de no tener que medirse con filiales en campos de entrenamiento. En el desastre continuo que habita el Hércules los arbitrajes están a la altura de la categoría, aunque a veces, cegados por el destello centenario del escudo, se le olvide a la mayoría. Otro colegiado sobrepasado en un encuentro con más gritos de dolor fingidos que remates a puerta. Sí. Pero también 8 puntos de 21 en la segunda vuelta y, ayer, un solo remate entre los tres palos, uno de cabeza de Carlos David.

EL DATO Sexta derrota de la temporada para el Hércules ►El equipo alicantino ha perdido tres de los siete partidos que ha disputado en la segunda vuelta, dos a domicilio (Levante B y Socuéllamos) y uno en el Rico Pérez, contra el Intercity. Trece puntos se han escapado desde la última victoria a domicilio (9 enero).

LO MEJOR La capacidad para desbordar desde la banda izquierda ►El único futbolista con verdadera idea ofensiva y capacidad para superar líneas con el balón fue Borja Galán. De sus individualidades partieron las acciones más desequilibrantes, pero ninguna acabó con disparos a puerta.

LO PEOR La nula capacidad para abstraerse de las decisiones arbitrales ►Los blanquiazules se dejaron desquiciar pronto por un arbitraje impredecible que terminó por sacarles del partido y hacerles jugar con uno menos toda la segunda parte con el marcador ya en contra (1-0).

Un mal juez entorpece el juicio pero no hace mala una defensa, no puede, no es su papel. Los dos goles en contra los encajó el equipo de Mora después sendos errores, el primero de ellos, grotesco, otra vez. Tampoco fue Manrique Antequera quien animó a Bikoro a estirar el brazo para golpear a su marcador cuando la primera parte estaba casi extinguida. Dos acciones puntuales que arruinan un todo que comenzó bien y terminó rematadamente mal, sin competir, sin inquietar al portero, sin obligarle a parar más que una vez, con uno menos y aceptando que lo de remontar son cosas que les pasan a los demás. En 2022, el plan be no suma si el viento sopla en contra.

Un remate a puerta de Carlos David es el bagaje ofensivo blanquiazul frente al filial del Levante

Cuando a un equipo le falta el mejor, lo acusa. La ausencia de Pedro Sánchez se notó en Buñol, es imposible que no se notara. Nadie interpreta mejor que él el juego de posición en ataque. Sin el aspense en el campo, los compañeros pierden salidas fáciles y los balones parados dejan de ostentar la gravedad que se les presupone, la que se ensaya semanalmente. El preparador madrileño declinó la alternativa de los dos delanteros, le dio apuro perder a uno en el transcurso del partido y quedarse sin recambio. Insistió en la idea primigenia y le dio a Borja Díaz el rol del segundo capitán al lado del internacional guineano.

Funcionó regular. Le faltó presencia, nunca intensidad. El Hércules no cometió el error de la primera vuelta, al menos de inicio. Cerró la salida de la pelota sin desguarnecer la espalda de sus centrales. Le faltó pisar área, pero no intención de querer llegar arriba, de explotar las bandas, de acorralar al filial granota. Galán, con mejor fortuna, y Raúl Ruiz, menos influyente, lideraron la ofensiva hasta que, en una acción desagradable, otra, la misma con distinto disfraz, un balón que debía perderse por la línea de fondo terminó dentro de la portería de Adrián.

El 0-2 llegó con el equipo roto después de una contra granota ante la que nada pudo hacer el guardameta Adrián

El saque de banda rápido del Levante B acaba llegando al área del Hércules tras dos pases. Tano, que en la inmediatez de la cobertura está tapando el hueco de Carlos David, ve llegar la pelota con tiempo de sobra para decidir. Tanto que, en lugar de despejar o dejarla salir, trata de quedársela con una maniobra defectuosa, desequilibrado, al ras de la hierba bien cuidada. Midió muy mal. Raúl Alcaina, con trazas de delantero puro, siguió la acción hasta el final, no se rindió y le robó el cuero al central, hundido en el suelo. Abrió un ángulo mínimo, suficiente, y conectó un disparo al palo más alejado ante el que el guardameta no pudo hacer nada. La desolación del dominicano se contagió a los demás. Caras largas, cabizbajos. De nuevo a remar… Setenta y cinco minutos. Un cuarto de hora le duró el plan inicial a Mora, muy poco para un club que aspira a coronar primero la fase regular.

Demasiadas concesiones, excesiva debilidad y un cúmulo suicida de malas decisiones en zonas del campo en las que es mejor no vacilar. Los blanquiazules trataron de recomponerse pero sin encontrar alternativa a las iniciativas de Galán, el único con capacidad de desborde, de superar líneas. Las carreras de Borja Díaz no valieron para canalizar ataques y Bikoro, más pendiente de su pulso con el colegiado, apartando rivales con la mano en sus avances, fue ganando en calentura y perdiendo control mental. Con una tarjeta amarilla desde el minuto once, no se supo comportar. Se dejó atrapar por la delirante actuación arbitral en vez de hacer valer su condición de buen futbolista.

MÁS BAJAS La de José Fernández es duda y la de Bikoro, segura ►El lateral diestro, que figuraba en el once titular, no pudo arrancar el partido porque se encontró indispuesto por unas molestias estomacales. Su baja la cubrió Chuli, que originalmente se había quedado fuera de la convocatoria. Su evolución determinará si está para jugar el domingo que viene. Quien seguro que no estará es el internacional guineano, que deberá cumplir sanción.

El delegado mostró la cartela con tres minutos de tiempo añadido. Mora hacía cuentas. Veía nervioso a su mediocentro y sopesaba dejarlo enfriar en el banquillo. Pero no. En un balón dividido, en el círculo central, Federico saltó con su par, le ganó claramente la disputa, despejó con la cabeza y, de bajada, notó la mejilla de su oponente a la altura del bíceps y aprovechó para dejarle un recado en la cara. El levantinista cayó redondo, como un fardo de bronce, y Manrique Antequera no titubeó: segunda amarilla y el Hércules ahogado en su propia ruina, la de la mala cabeza de quien se siente líder, pero se le olvida.

El desastre sin arrepentimiento de Bikoro dejó al Hércules a merced del Levante, que no necesitó exponer. Se limitó a defender su renta, su posición, su área a la espera de la oportunidad para redondear una tarde fría por muchos motivos. En una de ellas, Alcaina llega a la línea de fondo, sirve hacia atrás y, Lamadrid, solo, bate a Adrián y cierra el triunfo, el segundo este curso sobre los blanquiazules, que se estrellan en su irregularidad.

LA FICHA TÉCNICA

►2ª RFEF | JORNADA 24 ►Hora: 16:00 ►Ciudad Deportiva (Buñol) ►Temperatura: 12° ►Asistencia: 450 espectadores.

LEVANTE B: Cuñat, Peña, Kochorashvili (Relu, 68’), Raúl Alcaina (Omar Faraj, 90’), David Lamadrid, Toni Herrero (Climent, 78’), Leal, Jorge Padilla (Álex Cerdá, 45’), Benítez, Carlos Giménez (Michele Diana, 90’) y Pulpón.

HÉRCULES: Adri López, Raúl Ruiz (Nico Espinosa, 75’), Bikoro, Diego Jiménez, Aketxe (Miguélez, 82’), Borja Díaz, Galán (Raúl González, 59’), César Moreno, Tano y Pedro García (Chuli, 59).

GOLES: 1-0, Min. 16: Raúl Alcaina. 2-0, Min 74: Lamadrid.

ÁRBITRO: Juan Antonio Manrique Antequera (Andaluz). T. amarillas: a Antonio Leal, Carlos Giménez y Toni Herrero, del Atlético Levante, y a Carlos David, Galán, Borja Díaz y César Moreno, del Hércules. T. Rojas: a Federico Bikoro, por doble amonestación, en los minutos 11 y 45. También expulso a uno de los ayudantes de Sergio Mora por protestar airadamente desde la banda. INCIDENCIAS: 50 herculanos en la grada. La Guardia Civil levantó acta y redactó propuesta de denuncia a varios aficionados blanquiazules por, supuestamente, no permanecer en sus asientos mientras protestaban al colegiado y, con ello, no respetar el protocolo anticovid.