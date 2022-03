FIFA y Federación pueden dejar al Hércules sin Bikoro hasta abril

Un líder nace, pero sobre todo se hace. Comportamientos como el exhibido por Federico Bikoro en la derrota en Buñol le alejan de una condición que debe servir para tirar del equipo hacia arriba y no al revés. La expulsión del mediocentro del Hércules al filo del descanso, después de golpear con el bíceps izquierdo la cara del defensor que saltaba con él para pelear un balón dividido, le puede costar al africano una sanción que comporte más de un partido de suspensión por el estilo de redacción del acta arbitral.

Según Juan Antonio Manrique Antequera, el internacional ecuatoguineano, «tras mostrarle la cartulina roja, por doble amonestación, se acerca hacia mí, de forma agresiva e intimidatoria, debiendo ser sujetador por sus compañeros a escasos metros de mí, diciéndome en los siguientes términos: «Árbitro, eres muy malo, ¡me cago en tu puta madre!».

Además de recalcar el modo aparentemente violento en el que Bikoro se aproximó a él –que ya es un agravante en sí mismo–, el colegiado andaluz transcribió literalmente el insulto con el que el interior del Hércules remató su acción de protesta después de ser expulsado y de mostrarse muy reacio a separarse del árbitro y abandonar la cancha pese a los intentos denodados de sus compañeros de que así fuera y, particularmente, de Carlos David, que fue quien más empeño puso en hacerlo entrar en razón mientras tiraba de él para que saliera del campo y no empeorara todavía más las cosas.

Si el Juez Único de Competición lo considera oportuno, que lo hará, la pérdida de nervios de Bikoro puede costarle al jugador entre dos y cuatro encuentros de suspensión, además del que ya tiene de partida por la doble amonestación que recibió en los primeros 45 minutos. Hasta ahora, esta instancia disciplinaria de la RFEF ha sido desfavorable al Hércules toda la temporada. Ninguno de los alegatos presentados para lograr la retirada de tarjetas ha prosperado y, en algunos de los razonamientos legales expuestos por el magistrado, se ha tratado con significativa crudeza el fundamento jurídico empleado en la formulación de la demanda.

Al castigo, que se debe hacer público el miércoles, se une el hecho de que, en principio, si no ocurre algo anormal, el futbolista blanquiazul habrá de acudir a la llamada de su selección, en la que es uno de los fijos desde el año pasado. Guinea Ecuatorial, cuarto finalista en la última Copa África de naciones, aprovechará la ventana FIFA que se abren a finales de marzo (entre los días 21 y 28) para disputar dos encuentros amistosos, uno frente a Angola y el otro contra Guinea-Bissau, ambos en Portugal.

El combinado que dirige Juan Micha se quedó fuera de la lucha por lograr plaza para el Mundial de Catar, pero usará las fechas de competición continental para seguir integrando al grupo. El Hércules tenía esperanza de que el técnico africano fuera indulgente con el club tras las facilidades dadas por la entidad blanquiazul para el adelanto de la marcha del futbolista en Navidad, una semana antes de lo inicialmente previsto por la Federación Ecuatoguinenana, y que no le convocara esta vez. Si el entrenador no atiende el requerimiento del conjunto alicantino, Federico Bikoro no volverá a jugar con el Hércules hasta el mes de abril, con todo lo que eso supone de lastre para el conjunto de Sergio Mora en el tramo definitivo de la Liga ahora que se acumulan las bajas en los puestos más determinantes.