Carpetazo a las quejas arbitrales

Capacitado para algo se nace. A conseguir serlo y a ser bueno en ello, se aprende. Sergio Mora está obligado a crecer. Acaba de empezar y necesita tropezar para evolucionar cada vez que se levante. El lamento arbitral rebaja su fulgor, su onda expansiva. El técnico madrileño no quiere que se le recuerde como el hombre que tapó con recelos más o menos justificados una evidencia que asusta: 8 puntos sumados de los 21 que se han puesto en liza en la segunda vuelta. Cargar contra los colegiados, por más motivos a favor que uno encuentre, nunca da resultado porque, como señaló el capitán el lunes, «es ridículo creer en manos negras y conspiraciones en contra del Hércules».

La reflexión del líder del vestuario ha cundido. Se acabó señalar hacia fuera sin antes resolver el desorden que hay dentro. Carpetazo a las quejas, empezando por el entrenador.

► CORREGIR LO DE DENTRO ANTES QUE DENUNCIAR LO DE FUERA

«El tema de los árbitros ya está. He respondido cuando me habéis preguntado, pero no volveré a hablar de los colegiados para que nadie tenga la tentación de decir que lo uso para desviar la atención de otros temas o que no me ocupo de lo que me tengo que ocupar, porque sí que me ocupo. Si no recibo más preguntas sobre los arbitrajes, no volveré a valorar ese tema», explica el entrenador del Hércules, responsable de sus respuestas a preguntas más o menos oportunas.

«Siempre analizamos los errores. Siempre. Tenemos claro los errores que no debemos cometer. A partir de ahí, debemos volver a ser sólidos fuera de casa y mantener la regularidad en las diez jornadas que faltan», sostiene el técnico blanquiazul.

► LOS ERRORES ESTÁN BIEN LOCALIZADOS

«Nos falta solvencia y solidez, sobre todo a domicilio. Cometemos fallos puntuales en defensa y no somos capaces de materializar las ocasiones. Eso nos pasa. Cuando se unen las dos cosas, pasa lo que nos está pasando a nosotros. Estamos fallando en las dos áreas y cuando te sucede esto es muy difícil ganar», reconoce el preparador madrileño.

«La presión existe haya o no Centenario que celebrar. Sabemos cuál es el objetivo y daremos todo para lograrlo. La concienciación de todos los que formamos el equipo con el objetivo que tenemos desde el primer día es máxima y, si lo damos todo en el campo, no se nos puede pedir más».

► BIKORO PAGARÁ UNA MULTA POR SU 'NUMERITO' EN BUÑOL

«Federico (Bikoro) se ha equivocado y él lo sabe. Asumirá las consecuencias porque hay un régimen disciplinario interno que recoge aspectos como este. No vamos a darle muchas vueltas. Sabemos que no podremos contar con él un largo periodo de tiempo (cinco jornadas) y habrá que encontrar el modo de solucionarlo, empezando por el paso al frente que tiene que dar todo el grupo para suplir su baja. Él sabe que se ha equivocado y ha pedido perdón. Primero habló conmigo después del partido y, al día siguiente (en el entrenamiento del lunes) se dirigió al resto del equipo. Pidió perdón y reconoció ante todos que se había equivocado», desvela Sergio Mora, que dio por bueno el arrepentimiento mostrado por el ecuatoguineano.

► EN DEFENSA DE TANO PESE A SUS COSTOSÍSIMOS ERRORES

«A Tano no hay que reprocharle nada, él ya sabe que ha cometido errores. Lo importante es que aprenda de ellos y que le ayudemos a superar esta situación porque no lo está pasando bien. Hemos hablado con él. Confiamos en él. Es un jugador importante y ojalá le afecte lo menos posible», desea su técnico.

► LLAMAMIENTO A LA AFICIÓN PARA «SER MÁS FUERTES».

«La afición está siempre con su club, unas veces acude en masa al estadio y otras veces, no. El día que e los necesitemos, estarán. No creo que sea una cuestión de desconexión con el juego del equipo. Nos gustaría que este domingo viniera el mayor número de gente posible, pero cada uno tiene sus circunstancias particulares. Cuantos más seamos en la grada, más fuertes nos sentiremos en el campo».

► EL EJIDO, UN ENEMIGO AL QUE ES DIFÍCIL DERRIBAR.

«Hace dos semanas ganó en La Nucía. Es sólido. Emplea un 5–4–1 que complica mucho generarle ocasiones claras de peligro. Están en buena dinámica, pero sabemos cómo abordarlo. A partir de ahí, necesitamos ser más eficaces. Ellos querrán mantener el 0-0 todo lo que puedan y hacernos daño a balón parado o en alguna transición».

► EL LIDERATO SIGUE A TIRO, PERO NO OBSESIONA.

«Hay que respetar el orden de las cosas: lo primero es garantizar el «play-off» y, cuando se consiga, pelear por el liderato. No podemos pensar en una cosa si antes no hemos logrado la otra. Por eso lo único importante siempre es el próximo compromiso, la siguiente jornada. Aún no hemos ganado nada, pero perdido, tampoco».