Menos vivaz, más solemne y con el discurso mejor aprendido. Sergio Mora aprende rápido, también a comportarse en la sala de prensa. El técnico del Hércules lo primero que ha querido, sin ser preguntado, ha sido acordarse del acto inaugural de los fastos del Centenario que se celebró anoche. «Deseo felicitar a la comisión del Centenario. Darles la enhorabuena. Fue un acto muy bonito, muy emotivo. Quiero felicitarles por el trabajo, seguro que este año van a hacer cosas muy bonitas», ha aventurado el técnico, que ha vuelto a repetir que la celebración de una fecha tan subrayada no añade presión a sus jugadores.

«La presión existe haya o no centenario que celebrar. Sabemos cuál es el objetivo y, como hasta ahora, daremos todo para que así sea. La concienciación de todos los que formamos el equipo con el objetivo que tenemos desde el primer día es máxima y, si lo damos todo en el campo, no se nos puede pedir más», ha advertido el preparador madrileño.

«No volveré a hablar de los colegiados para que nadie tenga la tentación de decir que lo uso para desviar la atención»

Después de la reiteración del maltrato arbitral, de las quejas en voz alta y las maniobras con la Federación en voz más baja, Mora quiere dejar aparcado este asunto, de momento: «El tema de los árbitros ya está. He respondido cuando me habéis preguntado, pero no volveré a hablar de los colegiados para que nadie tenga la tentación de decir que lo uso para desviar la atención de otros temas o que no me ocupo de lo que me tengo que ocupar, porque sí que me ocupo. Si no recibo más preguntas sobre los arbitrajes, no volveré a valorar ese tema», ha asegurado.

Detrás del lamento por los malos arbitrajes, que han existido y se han repetido en las últimas jornadas, está la autocrítica, la que de verdad va a ayudar al Hércules a salir del bucle irregular en el que vive desde el arranque de la segunda vuelta: «Siempre analizamos los errores. Siempre. Tenemos claro los que son y que no debemos cometerlos más. A partir de ahí, debemos volver a ser sólidos fuera de casa y mantener la regularidad en las diez jornadas que faltan. Nos falta solvencia y solidez, sobre todo a domicilio. Cometemos fallos puntuales en defensa y no somos capaces de materializar las ocasiones. Es eso lo que nos está pasando. Cuando se unen las dos cosas, ocurre lo que nos está ocurriendo a nosotros. Estamos fallando en las dos áreas y cuando te sucede esto es muy difícil ganar», admite Mora.

«Bikoro primero habló conmigo después del partido y, al día siguiente, en el entrenamiento, se dirigió al resto del equipo»

A la baja segura de Pedro Sánchez (que según el técnico tiene para «tres semanas más») se une la de Bikoro, castigado con cinco partidos por su expulsión y el desagradable episodio que protagonizó después agraviando al árbitro con su conducta física y verbal. «Bikoro se ha equivocado y él lo sabe. Asumirá las consecuencias porque hay un régimen disciplinario interno que recoge aspectos como este. No vamos a darle muchas vueltas. Sabemos que no podemos contar con él un largo tiempo y habrá que encontrar el modo de solucionarlo, empezando por el paso al frente que tiene que dar todo el grupo para suplir su baja. Él sabe que se ha equivocado y ha pedido perdón», justifica Mora, que se da por satisfecho con las excusas del africano y con la sanción económica que, entre otras cosas, le obliga a pagar de su bolsillo la multa impuesta por el Juez Único ligada a la suspensión.

«Primero habló conmigo después del partido y, al día siguiente, en el entrenamiento, se dirigió al resto del equipo. Pidió perdón y reconoció ante todos que se había equivocado». Eso ocurrió el lunes, 48 horas antes de confirmarse la contundencia del castigo impuesto por el comité.

El otro que se equivocó en Buñol fue Tano, su error abrió el camino de la sexta derrota del Hércules esta temporada quince días después de firmar otro fallo en Socuéllamos que también salió caro. «A Tano no hay que reprocharle nada, él ya sabe qué ha cometido errores. Lo importante es que aprenda de ellos y que le ayudemos a superar esta situación porque no lo está pasando bien. Hemos hablado con él. Confiamos en él. Es un jugador importante y ojalá le afecte lo menos posible», ha deseado esta mañana el técnico blanquiazul.

«Cuantos más seamos en la grada, más fuertes nos sentiremos en el campo»

Del rival del domingo, El Ejido, el madrileño ha destacado su fortaleza defensiva: «Hace dos semanas ganó en La Nucía. Es sólido. Emplea un 5-4-1 que complica mucho generarle ocasiones claras de peligro. Están en buena dinámica, pero sabemos cómo abordarlo. A partir de ahí, necesitamos ser más eficaces. Ellos querrán mantener el 0-0 todo lo que puedan y hacernos daño a balón parado o en alguna transición», avisa el exayudante de Bordalás.

Tras dos citas con escaso público en el estadio alcanzando las cotas más bajas de asistencia de la temporada, el técnico espera que las medidas adoptadas por el club sirvan para atraer aficionados a la grada. «La afición está siempre con su club, unas veces acude en masa al estadio y otras veces, no. El día que e los necesitemos de verdad, estarán. No creo que sea una cuestión de desconexión con el juego del equipo. Nos gustaría que este domingo viniera el mayor número de gente posible, pero cada uno tiene sus circunstancias particulares. Cuantos más seamos en la grada, más fuertes nos sentiremos en el campo», esgrime el entrenador..