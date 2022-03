El Hércules activa la cuenta atrás

Años de espera para no tener que depender de milagros que nadie obra, que se mueren con las ganas de gritar de rabia, que se hartan de esperar y se desvanecen como las olas, sin más. Comienza la cuenta atrás. Diez jornadas restan para saber quién ingresará en la Primera RFEF por el camino corto, ese que evita males mayores, fracasos devastadores e incendios crónicos. El Hércules, que cerró la primera vuelta subido a lo más alto de la tabla de salvación, chapotea ahora en un mar rabioso para no perderla de vista.

El conjunto blanquiazul, en lo más bajo de sus cien años de vida, no se debería poder permitir más tropiezos, más sobresaltos, más errores de bulto. Si de verdad quiere aspirar al liderato, tiene que sacar adelante todos sus partidos de casa, el lastre del que no se libra, y no perder a domicilio, el verdadero problema del equipo alicantino en el ecuador de la segunda vuelta.

Ocho puntos de los últimos 21 son un balance pobre para un aspirante a salir del pozo del fútbol nacional por cualquiera de las dos vías que lo posibilitan. El Hércules actual, con peores números que en el inicio del campeonato a pesar de haberse reforzado bien en invierno y tener los conceptos tácticos mucho más asentados e interiorizados, busca la corriente buena, la que no se le trague o le estrelle contra el arrecife.

Borja Díaz apunta a la titularidad para ocupar el vacío que deja Bikoro y Mario Ortiz solo saldrá si se forma con un 4-1-4-1

Esta tarde (17 horas) recibe al heredero del Poli Ejido. Lo hace sin dos de sus referentes más indiscutibles: Pedro Sánchez y Federico, ambos fundamentales en el 4-1-4-1 por el que apuesta Sergio Mora en ataque. Ninguno tiene sustituto específico porque lo que ellos aportan al juego, a la circulación y al blindaje de la pelota no ha acertado ha hacerlo nadie hasta la fecha. La evidencia es tan notable, que se abre la posibilidad a que el entrenador reestructure el bloque en un 4-4-2. Para ello, necesita tener disponibles a sus tres delanteros. Ayer, Javier Acuña terminó el entrenamiento sin sentir molestias. Si eso es suficiente para que Mora le incluya en la convocatoria, la formación inicial puede tener a Borja Díaz como mediocentro ofensivo junto a César Moreno y, por delante de ellos, a Aketxe y Raúl González con Galán y Raúl Ruiz más abiertos.

11 PUNTOS De 18 posibles en las últimas seis jornadas ► Es el botín que ha conseguido el Polideportivo El Ejido en el arranque de la segunda vuelta (con 3 victorias, la última de ellas en La Nucía: 0-1).

60 MINUTOS Necesitó Raúl Ruiz para marcar el tanto del triunfo ► El capitán le dio los tres puntos al Hércules en el campo municipal Santo Domingo. Fue el primero de los 3 tantos que lleva el atacante alicantino esta temporada.

3 DERROTAS Lleva el Hércules en la segunda vuelta ► Dos de ellas (Levante B, Socuéllamos) lejos del Rico Pérez y una como local (Intercity). 8 de 21 puntos es el balance de los blanquiazules en estas 7 jornadas.

Sería una forma de dar protagonismo con el balón al exfutbolista del Talavera, que ha dado más rendimiento sin el internacional africano, ocupando su espacio. De no ser así, de querer reincidir en el dibujo clásico, Mora puede alinear a Mario en el lugar del ecuatoguineano, a Díaz en el del segundo capitán y poner por delante, como única referencia, al ariete vasco.

Para sortear las dos líneas paralelas de 5 y 4 hombres con las que El Ejido esperará atrás para cazar a los blanquiazules a la contra, se necesitarán dos cualidades: desborde y acierto, tanto con la pelota en movimiento como en las acciones de estrategia. A lo segundo puede contribuir el posible regreso de Álex Martínez. Como el paraguayo, el lateral zurdo, que arrastra los efectos menguantes de un esguince en el tobillo, realizó la sesión de entrenamiento previa al choque, en su caso, con un vendaje compresivo y la dosis justa de analgésico, con relativa normalidad. Con él en el campo, el balón parado gana enteros.

Los almerienses viajaron ayer con bajas significativas, la más reciente, la de Álex Felip, fundamental en el centro del campo. Francisco Alcoy recupera a Tena y al central Mikel Fernández. Llegan al Rico Pérez a 6 puntos de la zona de promoción de ascenso (y a tres de la de descenso) después de sumar 11 de los últimos 18 puntos en juego y tras ganarle a domicilio a La Nucía hace 15 días.

A la hora de comer, Tano sabrá si sus fallos catastróficos tienen consecuencias. Mora anunciará a la hora de comer la lista de 18 convocados, necesita pensar si hay una tercera oportunidad para el dominicano o si premia la solidez menos florida de Diego Jiménez.