(2-0) El Hércules se blinda en el Rico Pérez

Sin estridencias, pero con solvencia. El Hércules se hace fuerte en el Rico Pérez donde vuelve a sumar los tres puntos y sin encajar goles. Un triunfo basado en el esfuerzo y la firmeza. Sergio Mora apostó por la opción más ofensiva. Con Borja Díaz ejerciendo de Bikoro y dos delanteros, Raúl González y Aketxe. La otra novedad apareció en la defensa, con Tano en el banquillo y Diego Jiménez acompañando a Carlos David. Un dibujo más atrevido ante un visitante peligroso. El partido comenzó con dominio local. Un control casi total pero estéril. El balón era de los blanquiazules pero sin generar nada. Crecían las faltas y las interrupciones, sin ritmo en el juego. Un disparo alto de Aketxe y poco más en la primera media hora de juego.

Al fútbol de los locales les faltaba precisión en el último pase. El control total limitaba más con lo anodino que con la sensación de peligro. La grada se desesperaba ante la insuficiencia del centro del campo para crear o acelerar el fútbol. Los minutos pasaban sin apuros defensivos para los andaluces. Un primer tiempo plano a la espera de una acción diferente. Eso sí, no le faltó la pimienta de la polémica, con otro posible penalti no señalado a favor del Hércules en el Rico Pérez. Esta vez por una entrada por detrás a Raúl González que el colegiado entendió que no era punible. Al descanso con empate a nada.

Por suerte el segundo tiempo arrancó con gol. Un gran centro de Álex Martínez lo remató de cabeza con determinación a la red Diego Jiménez. Un tanto de central disfrazado de delantero. La acción cambio el dibujo del rival. El Ejido dio un paso al frente y decidió irse a por el empate. Eso le daba los locales opciones de jugar a la contra, aunque seguía siendo un encuentro tosco y que se jugaba lejos de ambas área. La ventaja mínima tampoco invitaba a confiarse.

El Ejido fue creciendo en ambición y el Hércules sufriendo en las acciones a balón parado. Hasta que Sergio Mora dio entrada a Nico Espinosa y Pau Miguélez, y acertó. El equipo encontró más velocidad y aprovechó los espacios que les dejaba la versión ofensiva del oponente. El sufrimiento menguó con un gol de otro partido. Pau Miguélez marcó con un gran disparo que superó al meta Godino y se coló tras pegar en el travesaño. El Rico Pérez respiró con el segundo. Aunque El Ejido no se rindió e inquietó a balón parado, no logró el gol que le metiese en el partido. La recta final dejó otra buena noticia con el regreso de Acuña. El Ejido acabó con diez por la expulsión por doble amarilla de Paco Candela y Miguélez se retiró lesionado. Un triunfo muy trabajado y necesario para seguir en la pelea por el primer puesto.