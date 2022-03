Fuerza cantábrica, rostro de niño. Paulino Miguélez apenas ha disputado 9 partidos con el Hércules y solo uno como titular (frente al Mar Menor, en la jornada tres). Suma 238 minutos sobre el césped, muy pocos si se tiene en cuenta que se llevan jugados 2.250. Un fijo en las sesiones voluntarias, el atacante de Noja no se rinde fácilmente. El domingo, Sergio Mora le dio entrada en la segunda parte.

En la menos de media hora que participó le dio tiempo a marcar el 2-0 que cerró la contienda y a recibir un golpe en la pierna que le obligó a retirarse. «Nos jugábamos mucho y no quería ser una carga para el equipo. Podía haber disimulado y seguir en el partido, pero no hubiera sido justo con mis compañeros», reconoció Pau al día siguiente de es estrenarse como goleador blanquiazul.

Recuerda la acción perfectamente. «Estaba bien situado, dentro del área, cerca del vértice, recibí de espaldas al portero el pase de Álex (Martínez) y escuché que alguien me gritó que estaba solo. Giré sobre mí y busque rápido un disparo con ángulo, alejado del portero, buscando la escuadra. Me salió bien, ya marqué otro muy similar la temporada pasada», advierte el atacante, aludiendo al tanto anotado con el filial de Las Palmas al San Fernando, de nuevo para subir un 2-0 al marcador.

«De la primera persona que me acordé en la celebración fue de mi madre. Ella está siempre conmigo, es quien más sufre cuando no me salen bien las cosas, quien más fe tiene en mí y quien más se alegra cuando marco. Me acordé inmediatamente de ella y se lo dediqué», relata Miguélez.

«Me imaginé que jugaría más en este equipo, pero no me arrepiento de haber fichado por el Hércules»

Como su entrenador, el nojeño cree que pase lo que pase en La Nucía, «no será definitivo». Está convencido de que será un partido «muy importante, pero no una final porque después aún quedará mucho camino por recorrer», sostiene.

Pau Miguélez reconoció que necesitaba un momento como el que protagonizó el domingo porque «son detalles que refuerzan la confianza, no solo la mía, también la del entrenador, que es quien me ve trabajar y sabe lo mucho que me esfuerzo para que pueda contar conmigo».

«Esto es constancia y hay que trabajar día a día para dar lo máximo posible cuando tengas la oportunidad», expone el atacante blanquiazul, que ayer entrenó con normalidad tras superar el efecto doloroso del golpe en la tibia que recibió en la acción posterior a su tanto a El Ejido.

«Cuando vine, imaginé que jugaría más, que dispondría de más oportunidades, de más minutos, pero no me arrepiento de haber fichado por el Hércules. Este es un club de primera categoría y la competencia es muy alta. Podemos acabar primeros, estoy seguro, pero debemos ser más regulares».