Librar del peso de la responsabilidad a los suyos, despejar el camino, limpiar la memoria, eliminar el martirio de proyectarse en un futuro cada vez más proceloso, más oscuro a juzgar por el color de las noticias. La Nucía y el Hércules están preparados para verse, frente a frente, por quinta vez en su historia. Todas en el sótano sin luz del fútbol pseudo profesional, ese en el que casi todo parece una broma de mal gusto, sobre todo los gastos que toca sufragar, que nunca son escasos.

A lo largo de la mañana, viajarán hasta el Camilo Cano casi tantos aficionados blanquiazules como abonados rojillos han sacado este año su carné. Los 700 socios han recibido una invitación para garantizar la mejor entrada en el Olímpico en lo que va de curso. En total, 1.900 asientos ocupados con medio millar de blanquiazules concentrados en la grada de Preferente.

El lleno escenificará la importancia y la trascendencia que tanto César Ferrando como Sergio Mora han tratado, sin suerte, de restarle al choque para no caer en falsos triunfalismos, en caso de victoria, ni en derrotismos extremos si se recibe una bofetada. Los dos técnicos recelan de la palabra «final», reniegan de ella. Tiene demasiado poso, demasiada liturgia, excesiva grandilocuencia.

Rehúyen del concepto, de lo que implica, de lo que provoca: ansiedad y nervios. Los dos preparadores exigen a los suyos concentrarse en lo único en juego: la esperanza. Para ambos equipos, dos resultados son buenos, la victoria y el empate, y solo para uno de ellos es funesta la derrota, para el que llega al derbi con desventaja. Regresar a la capital cinco puntos por detrás del líder y el «average» general y particular perdido, es situar muy lejos el horizonte del liderato al final de la liga regular y condenarse, en el mejor de los supuestos, al «play-off».

Los dos equipos saldrán al campo sabiendo el resultado que haya firmado por la mañana el Intercity, su gran rival por el liderato

Por eso, el técnico madrileño ha puesto especial celo en su discurso esta semana y, debido a ello, ha querido guardarse la carta del concurso de Pedro Sánchez hasta el último minuto. Lo natural es que el atacante, con tres entrenamientos incompletos, se quede fuera de la lista, pero su empeño por ayudar al equipo aunque sea con el tobillo blindado, le mantiene como duda... aunque sea remota.

César Ferrando posee a toda la plantilla disponible menos a su portero suplente. Luis Castillo fue expulsado en Elda y su lugar en el banquillo lo ocupará el guardameta del filial Adrián Prieto. Y por ahí empieza a ganar el derbi el entrenador valenciano, que afronta el tramo decisivo y llega al duelo más importante en lo que va de ejercicio para los dos clubes con todas sus piezas fundacionales útiles. Mora, por el contrario, ha perdido a sus dos hombres más en forma, más influyentes en el juego de ataque, en la coherencia y el equilibrio del bloque: Bikoro y el segundo capitán.

LOS DATOS 4 veces se han enfrentado los dos clubes en toda su historia ►Tres temporadas han coincidido Hércules y La Nucía en la misma competición, todas fuera del fútbol profesional, la primera incompleta por el estallido de la pandemia. El balance es favorable a los rojillos, que han ganado 2 derbis y empatado 1. El único triunfo blanquiazul (3-1) fue en enero de 2021. Con 0-0 acabó el último precedente ►El Hércules jugó 82 minutos con uno más tras la roja que vio el central Álex Salto. Pese a la superioridad numérica, los blanquiazules apenas generaron peligro al equipo de César Ferrando.

Ferrando, que ya fue capaz de aguantar con uno menos en el Rico Pérez más de 80 minutos en el encuentro de la primera vuelta, prefiere un partido largo, sin exponer innecesariamente, no es su equipo quien tiene que limar distancia. Ese peso recae sobre el cuadro visitante, que, si todo transcurre según el trabajo semanal, volverá a repetir estructura con dos delanteros, Raúl González y Aketxe, para dificultar la tarea a dos centrales muy eficaces: Álex Salto y el exblanquiazul Moisés.

Lo más probable es que ambos técnicos reutilicen once, que cimienten su estrategia en la solidez, en no encajar, en no desdibujarse. Dos sistemas que producen idéntico reflejo con el valor añadido para La Nucía del componente anímico que siempre saben aprovechar Fofo y Mariano Sanz cuando se cruzan con el Hércules, cada uno por razones muy particulares.

Puntuar es el mantra en las dos casas. No cometer errores, no regalar. Los rojillos apenas lo hacen, basan su éxito y su enorme regularidad precisamente en eso. A los blanquiazules les cuesta más. Las cuatro salidas posteriores a la consecución del campeonato invernal se han saldado sin victoria, sin marcar y con un par de derrotas haciendo concesiones infantiles, fallando arriba lo que no se debería poder fallar. Ferrando está en la recta final, Mora recién empieza. No perder y, si alguno se confunde, ganar.