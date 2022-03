Mora: «Somos capaces de todo, pero necesitamos conseguir victorias»

A Sergio Mora le costó encontrar un lugar amable al que agarrarse para explicar la derrota. «Estamos tristes, el encuentro no ha salido como esperábamos. El empate habría sido lo más justo viendo las ocasiones que han generado los dos equipos, pero hemos dejado escapar la oportunidad», explica el entrenador del Hércules.

«Nuestros números fuera de casa son muy claros y dicen que así es muy complicado llegar a la primera plaza», reconoce por primera vez en lo que va de curso el exayudante de José Bordalás. «Son estadísticas muy desfavorables», añade.

Para el preparador blanquiazul, el gol de La Nucía «ha llegado cuando estábamos creciendo en el partido». «Nos ha faltado calidad y capacidad de desborde. No hemos sabido circular con fluidez, no cometer fallos en la circulación», sostiene Mora. «Hemos buscado soluciones, pero esta vez no han funcionado», lamenta el técnico madrileño antes de agregar: «No hemos sido capaces de crear peligro en la segunda parte».

El cambio al descanso fue fruto de una lesión, no una decisión técnica. «Aketxe ha notado un pinchazo y hemos creído que lo mejor era que no siguiera. Hemos metido a Pau (Miguélez) para ganar superioridad en el centro del campo, para tener más la pelota, para jugar más por dentro». La derrota pasa factura: «Va a ser difícil coger el liderato, necesitamos enlazar ya una buena racha. Hoy estamos lejos, pero somos capaces de todo, solo necesitamos ganar».

CÉSAR FERRANDO

A César Ferrando no se le iba la sonrisa. Entró y se fue con ella de la sala de prensa. Desde que llegó al banquillo de La Nucía, ha ganado tres derbis, todos en su estadio. En esta ocasión, su equipo llegaba al partido contra el Hércules por encima, siendo superior sobre el papel y con la oportunidad de lograr un propósito mayor: el ascenso, no la permanencia como la última vez.

«Ganarle al Hércules, ganarle bien y, con ello, seguir líderes, es muy importante para nosotros. Hay mucha gente que habla de La Nucía sin darle el valor que tiene el hecho de que lleve tanto tiempo en lo más alto y hemos dado un puñetazo en la mesa. Era un partido con peso, un partido de fútbol, un partido para hombres y hemos sabido jugarlo y ganarlo», explicó con satisfacción máxima el preparador valenciano.

«En la primer mitad hemos estado muy ansiosos, queriendo llegar rápido. En el descanso les he pedido que se calmaran, que trataran de tener el balón. Hemos empezado a pasarnos la pelota, a no abusar de la segunda jugada y hemos tomado el control hasta que ha llegado el gol. Luego, defender, defender y defender bien para poder ganar», reconoce el técnico rojillo.

«Hemos dado un paso importante, no es definitivo, pero nos acerca mucho al objetivo porque lo tenemos en nuestra mano, dependemos de nosotros. Escuchar a la afición levantar a su equipo cuando lo ha pasado peor, me ha puesto la piel de gallina», admite exultante César Ferrando.