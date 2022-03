El líder empequeñece al Hércules (1-0)

Nunca es el día. Nunca llega el momento. Y se acaba imponiendo la certeza de que no hay forma de salirse del carril, de evitar seguir en el embarrado camino hacia el ocaso. Perder se puede perder. Perder siempre que toca demostrar la grandeza que uno arrastra, eso ya se puede menos. Vivir por norma en el saliente del desfiladero no parece buena idea. Tampoco lo es ligar el éxito de un proyecto a la improbabilidad, al milagro, a un solo disparo, a la necesidad de tener que hacer algo sobrehumano para no fracasar.

Es una mala elección, la peor, seguramente. Con menos argumentos, menos historia y menos atención mediática, La Nucía volvió a pasarle su éxito por la cara al Hércules, que de nuevo sale del Camilo Cano con la cabeza baja, sin apenas inquietar al portero, con su potencial sin desplegar, sin hacerlo valer. La tercera vez ya. La historia se repite desde 2019, no puede ser casualidad.

Te acostumbras a existir en condicional y ya no sabes cuándo lo que ocurre justo en el momento es real. Entre «y si...» y «a ver si...», se suceden las derrotas. Siete en 26 jornadas, una de cada cuatro semanas se salda con batacazo. Cuesta conservar la autoestima, la confianza, la fe en el trabajo. Si le sumas cinco encuentros sin marcar y, por consiguiente, sin ganar a domicilio, imaginar un ascenso por la vía rápida se hace casi tan difícil como tunelar un muro de titanio con un palillo.

Idéntica propuesta de inicio. Mismos recelos, mismas inseguridades. Las estructuras de Ferrando y Mora funcionaron como un reflejo en el espejo. Máxima igualdad. Poco fútbol, poca circulación, poco traslado ordenado de la pelota, pero bastante intensidad. La batalla posicional, la que más le importa a los dos técnicos, no era para ninguno.

En ese escenario, el que primero golpea es quien se queda de pie al final de los 90 minutos. En esa pugna sin dominio del balón pero con total control de la situación en acción defensiva de ambos conjuntos, Acuña tuvo en su cabeza la ocasión más clara del partido, casi la única con esa calificación. El centro de Álex Martínez desde la banda, lo remató el Toro sin ser el más alto, pero sí el más vivo, y lo estrelló en el poste.

EL DATO Tercera derrota blanquiazul en el Olímpic Camilo Cano ►El Hércules aún no ha sido capaz de ganar a La Nucía en su estadio. Tres visitas ha realizado el ahora equipo de Mora a la Marina Baixa y en todas ellas ha perdido. El balance de goles es abrumador, muy favorable a los rojillos con un claro 6-1.

Fue a los cinco minutos. Un cuarto de hora después, el delantero paraguayo recibió dentro del área un pase de Aketxe y, a la media vuelta, su disparo, sin la potencia debida, lo detuvo Valens en la única vez que debió intervenir directamente para arruinar una acción visitante. En la tercera oportunidad del Hércules no le hizo falta porque Carlos David no conectó con el servicio lateral de Galán, que se fue cerrando y terminó rozando la madera del poste por fuera.

Sin centro del campo, pero con ímpetu y pierna dura, aún hubo una cuarta posibilidad. Diego Jiménez roba en la frontal, cede a Galán que, de primeras, sin pensar, pone un balón largo al espacio al que llega Raúl Ruiz. El capitán corre hacia Valens, pero no da con el modo de resolver el mano a mano. Todo lo bueno que hizo el Hércules cupo en la primera media hora. Entre medias, La Nucía reclamó un posible penalti de César Moreno sobre Moisés que el colegiado no consideró punible. Después, tras el descanso, todo fue querer y no saber, buscar soluciones ofensivas, amontonar talento individual sin nadie con galones para ordenarlo, para optimizarlo. Sin Pedro Sánchez y sin Bikoro siempre hay más probabilidades de colapsar.

Un pinchazo obligó a Mora a dejar a Aketxe en la ducha. Le suplió el último goleador blanquiazul, Paulino Miguélez. La salida forzosa del punta desactivó el 4-4-2 y restableció la estructura habitual con dos interiores por delante de César y dos hombres abiertos en banda, más el de la izquierda que el de la derecha, que tiende a la desesperación cuando no le llega la pelota y sale en su busca.

El Hércules, con esta maniobra, en vez de crecer, de ganar superioridad en la línea medular, en vez de obtener más posesión, empezó a hundirse, a alejarse de la portería, a rehusar al ataque de modo alarmante. Estaba tan lejos del área de La Nucía que el conjunto de Ferrando, sin fisuras, manteniendo la posición, basculando bien, estrechando el espacio de creación, fue sumando lo que precisaba para conservar el liderato: efectivos en el campo de su rival.

EL DRAMA Cinco partidos sin marcar como visitante ►El Hércules se queda atrás en la pugna por el liderato. De campeón de invierno a estar cinco puntos por detrás del liderato a falta de ocho jornadas para el final de la fase regular. Los blanquiazules han sido incapaces de marcar un gol como visitantes en la segunda vuelta, tampoco han logrado ganar a nadie a domicilio y, de las cinco salidas en esta fase, tres se han saldado con derrota.

Una acción en apariencia intrascendente resolvió la contienda y reveló la naturaleza de las dos plantillas. En un saque de banda, uno de tantos, los blanquiazules, lejos de presionar, van cediendo terreno relajadamente, mirando, sin contundencia. Eso permite a Kévin Toner recibir sin presión la pelota, levantar la cabeza tranquilo, buscar a un compañero en el área, localizar a Fofo, servirle la asistencia y esperar a que el delantero alicantino, entre Diego Jiménez y Borja Galán, dos tipos altos, les gane el salto a ambos y bata a Adrián. Pensado y hecho. El tanto local revolvió las inseguridades blanquiazules. El equipo de Mora no bajó los brazos, pero se enredó en la angustia de saber que, desde que comenzó la segunda vuelta, pierde siempre con el viento en contra. Dieron igual los cambios, la vuelta al 4-4-2 con Raúl González, la inclusión de Nico y Chuli, sacrificar al mediocentro ofensivo... Todo fue en vano.

Un cabezazo de Acuña a los 5 minutos de juego, única acción de peligro sobre la portería de un Valens muy poco exigido

El Hércules no volvió a trenzar una jugada. Ni siquiera se animó a probar fortuna con juego directo, con fútbol vertical ni cuando se lo ordenaron a gritos desde la banda. Nada. No sucedió nada. Lo que sí hizo fue acabar con su portero yendo a rematar a la desesperada un saque de esquina. Para no querer llamarlo final, se pareció mucho, y no solo por la aventura postrera del guardameta, también por la celebración sobre la hierba y en la grada, desmedida para ser solo una noche más. Nadie es líder por ciencia infusa, hay que dar pasos al frente soportando el peso de la responsabilidad, ese que César Ferrado ha enseñado a sobrellevar a sus jugadores.

LA FICHA

CF La Nucía (1): Valens; Romera, Moisés, Álex Salto (67′, Miñano), Kevin Toner, Adri León, Dasquet, Javi Cabezas (85′, Javi Martín), Fofo, Fer Pina, Mariano (62′, Marc Mas).

Hércules CF (0): Adri; José, Diego, Carlos David, Álex Martínez, César, Borja Díaz (74′, Chuli), Borja Galán (74′, Raúl González), Raúl Ruiz (61′, Nico), Aketxe (46′, Pau Miguélez), Acuña.

Goles: 1-0, Fofo (57′).

Árbitro: Manuel Camacho Garrote amonestó por parte local a Fofo (78′), Dasquet (81′); y por parte visitante a Diego (52′).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 del grupo 5 de Segunda RFEF disputado en el Estado Olímpic Camilo Cano (La Nucía, Alicante).

LO MEJOR

La facilidad defensiva que demuestra el equipo de Ferrando

►La Nucía resolvió el partido más difícil que ha vivido en su campo hasta ahora sin tener que emplearse defensivamente, cerrando todos los espacios y anulando todas las variables ofensivas propuestas por Mora en 90 minutos.

LO PEOR

La incapacidad para acercarse al área del Hércules tras el descanso

►Tras el descanso, el Hércules ha perdido la batalla posicional. La Nucía ha obligado a los blanquiazules a jugar muy lejos del área y los capitalinos no han sabido sortear esa trampa con fútbol directo o juego vertical.