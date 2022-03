Romero: «El domingo jugamos en la catedral de la categoría»

Un hombre tranquilo. Un entrenador con gusto por el buen trato de la pelota, adicto a la posesión, un técnico que tiene muy claro que son los medios los que justifican el fin y no al revés. Para José Juan Romero la posesión es innegociable. Quiere ganar teniendo la pelota, llevándola controlada hasta la portería de su adversario, sin dejar de atacar, dando prioridad al ir, sacrificando por momentos el repliegue.

«Por nuestra manera de jugar, superficies en buen estado nos van muy bien. Lo hemos demostrado siempre. Solo hemos perdido un partido contra todos los que tenemos por delante de nosotros (La Nucía), y fue de aquella manera porque no merecimos perder, ni mucho menos. No hemos sido inferiores a nadie de los de arriba y, si seguimos así, vamos a estar en la promoción», explica el técnico de Gerena.

«Estamos muy bien situados en la clasificación, muy cerca de rivales como Hércules, Murcia o Mar Menor. Si perdemos en Alicante, no será un drama porque seguiremos muy vivos, y si ganamos y nos creemos que con eso ya está el objetivo logrado, entonces nos llevaremos una hostia muy grande», reconoce el andaluz, que gusta de tener siempre los pies en la tierra.

Para Romero, el derbi del domingo no puede ser un encuentro más. «El respeto por el Hércules se lo ha ganado a través de su historia, no se lo regala nadie. El domingo vamos a jugar en la catedral de la categoría. Es un espectáculo poder jugar en el Rico Pérez. La ambición por ganar será la misma de siempre, pero el recuerdo que guardemos de haber jugado en ese estadio será más bonito que en cualquier otro desplazamiento», reconoce antes de agregar: «Si saltas al campo en Alicante pensando que te estás enfrentando al Hércules en el Rico Pérez ya sales perdiendo. Tenemos que ser capaces de aislarnos de ese peso histórico. Por eso ellos son tan fuertes en su estadio. Tenemos que salir con la mente abierta creyéndonos que jugamos contra un igual y, a partir de ahí, que el fútbol decida».

El preparador azulgrana está convencido de que hay pocos duelos más interesantes que el de mañana domingo en la Segunda RFEF. «En esta categoría, la incertidumbre por lo que puede ocurrir en un partido, por cómo puede acabar, es muy alta. Lo ha sido todo el año y eso la hace muy atractiva porque nada es seguro de antemano, da igual cómo lleguen o cómo estén los equipos. Pero es verdad que nos vamos a enfrentar dos de los mejores equipos del grupo y eso lo convierte en un partidazo», subraya.

«Me imagino un partido largo en el que los errores penalizarán mucho. No me espero a un Hércules que vaya a salir a tumba abierta porque no es su estilo. Es un equipo que se siente cómodo con el empate porque tiene armas de sobra para resolver en cualquier momento, tanto en jugada como a balón parado. A nosotros nos interesa un partido con ritmo alto en el que el balón circule. Dicho esto, tampoco nosotros vamos a tener prisa porque somos muy fiables en los últimos minutos de los partidos. El domingo es un encuentro para gente inteligente», avisa Romero.

La única inquietud que tiene el entrenador del Eldense a 48 horas antes del derbi la comparte con Sergio Mora. Ambos ponen el énfasis de igual forma en la misma cualidad determinante: «Mi única preocupación es que estemos acertados porque ocasiones claras vamos a generar tantas como en todos los demás partidos». Se verá.