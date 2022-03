El Eldense devalúa al Hércules

Todo mal. Todo lo peor a la vez. Sin atisbo de reacción, sin nada a lo que agarrarse cuando falla el primer plan. Rumbo equivocado, caminando con los ojos vendados hacia el acantilado. Desastres simultáneos, en cadena, sin rastro de grandeza, convertidos en figuración sin frase, en sujetos pasivos de la acción. Ayer fue el Eldense, pero es que ya había ocurrido siete veces antes, así que no puede achacarse a la casualidad. Segunda derrota seguida frente a rivales directos, la tercera si se añade al despropósito blanquiazul el tropiezo con el Intercity en casa. El campeón de invierno es un garabato, un remedo, una vasija de barro a la que le quitaron las dos asas –Pedro Sánchez y Bikoro– y se quedó en nada, en polvo de ladrillo.

Se juntaron muchas cosas en contra, entre ellas un arbitraje pésimo, otro, pero faltó lo que de verdad importa para ser y comportarse como un líder: la casta, las ideas claras, la personalidad futbolística, la intuición táctica, la motivación, la fuerza mental, muchas de las semillas que se precisan para superar a tus iguales, a los que juegan con tus mismas cartas y, sin ser mejores, lo hacen mucho mejor y te desguazan.

El conjunto de Mora no disparó entre los tres palos en todo el partido, pero también fue víctima de un arbitraje pésimo

El Hércules se quedó en Marchamalo. No salió de allí. Todo lo que ha venido después es una sucesión de hechos contradictorios que han ido larvando una desconfianza coral que va mermando al grupo semana tras semana, desengaño tras desengaño. Demasiado oscurantismo en las caras, excesivo pánico. A nadie le extraña porque es una historia que se repite temporada tras temporada en una plaza maldita en la que el peso de los fracasos está cavando un agujero al que apenas le entra la luz, una plaza en la que las nubes que asoman rara vez no son negras.

Ayer fue el Eldense quien atormentó al Hércules. Lo hizo sin inventar nada, habiendo dado todo el parte de altas y bajas el viernes por boca de su entrenador, avisando del modo en que iba a jugar, advirtiendo a sus futbolistas del cómo y del dónde. José Juan Romero no se guardó nada, no lo necesita. Sabe a lo que juega y su equipo, también. La puesta en escena evidenció lo que ya se sabía, que iba a haber un bloque tocando la pelota y otro tratándosela de robar. Lo primero se vio bien, lo segundo, apenas. En toda la primera parte, el Hércules fue un conjunto sin aspiraciones a merced de su adversario, yendo detrás de él. De no haberse gustado tanto, los azulgranas habían podido sentenciar en 45 minutos.

EL DATO Quinto partido sin marcar en casa y 3ª derrota en el Rico Pérez ►El Hércules sumó ante el Eldense su octava derrota en el campeonato, la tercera en el Rico Pérez. Además, es la quinta vez en lo que va de curso en la que los blanquiazules concluyen el partido sin marcar. Ayer, incluso, no disparó entre los tres palos. LO MEJOR La propuesta futbolística de José Juan Romero en el arranque ►El Eldense se adueñó de la pelota con su juego asociativo. Impuso su estilo y el Hércules fue incapaz de robarle el balón. La superioridad visitante fue notable en los primeros 45 minutos. En la segunda se jugó bastante menos. LO PEOR El arbitraje de Jorge Álvarez Dorado, que fue determinante ►Su criterio a la hora de aplicar justicia fue muy mejorable. Dejó al Hércules con 10 con una decisión extremadamente rigurosa y después le privó de un claro penalti tras señalar un fuera de juego tremendamente dudoso.

Dispusieron de una doble ocasión muy clara fruto de una pared en la frontal que no acertaron a materializar, les sobró un taconazo. A la media hora, una asistencia hermosa de Luque Jr. a Musa la malogra Adrián salvando un mano a mano muy claro aguantando de pie con valentía, sin dejarse vencer. Después, la ofensiva eldense enlazó tres acciones que culminaron con un disparo que se marchó rozando el poste.

Todo, sin respuesta blanquiazul, con la plantilla desdibujada, sin centro del campo, siempre lejos los unos de los otros, sin robar. El final del primer acto resumió el desastre colosal de los locales: Álex Martínez deja que Pablo García, su «pichichi» con diez goles, le quite la pelota sin esforzarse. El lateral se tira al suelo por inercia y el delantero corre hacia Adrián. Erró en el disparo por muy poco.

A la exhibición de los hombres de Romero únicamente le faltó el gol. Nada cambió en la reanudación. El Hércules regresó con las mismas piezas y nuevas indicaciones técnicas. Presionó más arriba, más junto, menos pesimista, y equilibró la contienda, eso sí, sin acabar jugadas. En una de esos intentos estériles, Borja Galán, en una conducción infinita, egoísta, sin trascendencia, permite que Musa le puntee la pelota con la uña del pie para montar una contra lacerante.

EFEMÉRIDE Triunfo del Eldense en Alicante 60 años después ►El triunfo del Eldense de ayer en el Rico Pérez es el primero en Liga tras 60 años sin poder conseguirlo. La última vez que los azulgranas se llevaron la victoria de la capital fue el 16 de diciembre de 1962. Aquel día, según las crónicas, el derbi finalizó 2-3 con tantos de Ricardo García y Galán, para los blanquiazules, y de Lizani (que metió dos) y Aguado, para los del Vinalopó. Los de Vicente Dauder remontaron un 2-0.

El extremo reacciona rápido, gana la posición al atacante de Mataró, le mete el cuerpo y el colegiado interpreta que el contacto que hay entre ambos es un agarrón, uno que, de producirse, es mas bien un pellizco que dura una décima de segundo. Señala la falta y busca al exjugador del Logroñés, que trata de perderse en el tumulto consciente de lo que se le viene encima a él y, por desgracia, a sus compañeros. Álvarez Dorado rebusca en su bolsillo, le pide con vehemencia que se acerque y le muestra la segunda amarilla. Ahí murió el partido... para el Hércules.

El Eldense mantuvo el dibujo, Mora quitó un delantero, reubicó a Nico en la izquierda y rescató al capitán, que fue suplente. Transcurrieron ocho minutos, seis de juego efectivo, entre la expulsión y la acción que decantó el derbi del lado del Vinalopó. Entremedias, una acción de Acuña, que remata mal un saque de falta, y una entrada dura al paraguayo de Eliseo, que el mismo colegiado de antes decidió no castigar con la segunda amonestación. La cuarta categoría, divino tesoro.

El Hércules, con 10, jugó mejor que con 11, resultó más reconocible, más él. Pero el Eldense no cedió. Siguió buscando, a través de la posesión, un triunfo que encontró cuando Damià le filtró un pase a Luque Júnior que este se orientó perfectamente en carrera para terminar batiendo a Adrián, ajustó su disparo a la cepa del poste. Quedaba media hora... y no sucedió nada. Bueno sí, que el Hércules se marchó del campo sin tirar entre los tres palos... otra vez.

LA FICHA

►Hércules: Adrián López; José Fernández, Carlos David, Diego Jiménez, Álex Martínez (Raúl González 74’), Nico (Chuli 82’), César Moreno, Borja Díaz, Borja Galán; Acuña y Aketxe (Raúl Ruiz 53’).

►Eldense: Guille Vallejo; Fernando (Víctor Segura 83’), Pajarero, Eliseo, Carlos; Pablo García, Pedro Luis, Damià (Geovanni 93’), Ángel (Ignacio 93’); Moussa y Luque Júnior (Juan Manuel 89’).

►GOLES: 0-1, Minuto 59: Luque Jr.

►ÁRBITRO: Jorge Álvarez Dorado (comité andaluz). Tarjetas Amarillas: a los locales Aketxe (18’) y Acuña (60’), y a los visitates, a Luque Júnior (42’), Pajarero (47’), Guille Vallejo (66’), Damià (81’) y Pedro Luis (88’). Tarjeta Roja: para el herculano Borja Gálan por doble cartulina amarilla (38’ y 51’).

►Incidencias: Partido correspondiente a la 27ª jornada en el grupo 5 de Segunda RFEF disputado en el Rico Pérez sin incidentes registrados por la Policía y con presencia de más de 300 aficionados del Eldense en uno de las curvas del fondo sur del Rico Pérez. Asistencia: 3.724 espectadores.