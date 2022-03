Mora: «Ya no podemos hablar ni pensar en la primera plaza»

La voz se apaga, pero los desastres no cesan. El semblante asombrado de Sergio Mora en la sala de prensa explicaba por sí solo el octavo tropiezo en 27 jornadas. «Ahora no podemos engañar a nadie, no podemos pensar en la primera plaza porque está muy lejos», No dijo imposible, pero seguro que lo pensó. El técnico del Hércules radiografió la salida al campo de su equipo: «Hemos estado precipitados, ansiosos, muy mal. Luego, en la segunda mitad, hemos empezado a dominar hasta la expulsión. Después ya ha sido otro partido, nos han dejado con uno menos cuando mejor estábamos jugando», lamentó el preparador blanquiazul, que recordó justo después que no iba a valorar la actuación arbitral, tal y como declaró hace semanas.

«Nuestro objetivo es estar en el play-off, algo que no hemos tenido en el bolsillo nunca porque siempre he dicho que la igualdad sería máxima hasta el final», defiende el madrileño. «Las bajas que sufrimos son capitales, pero ellos no pueden jugar, tenemos que ser nosotros, los que sí estamos, los que saquemos adelante esta situación», esgrime Mora en un mensaje directo a su vestuario. «Hemos acusado en exceso el resultado de La Nucía. Cuando la gente silba es porque cree que no se están haciendo las cosas bien y hay que respetarlo, pero también ponerle remedio para que se vuelvan aplausos, algo que depende exclusivamente de nosotros. El paso adelante tiene que ser de todo el grupo». Guerra de estilos JOSÉ JUAN ROMERO Antes que él, pasó por la sala de prensa el preparador del Eldense. El técnico aprovechó el triunfo para defender su ideario futbolístico: «Da pena que no se valore en su justa medida nuestra gran temporada». «Son tres puntos más, sí, pero cuando los sumas en escenarios como este saben distinto. Venir al Rico Pérez y hacer lo que ha hecho mi equipo es para estar muy orgullosos». Fueron las primera palabras de José Juan Romero, que ya dijo antes del derbi, que su equipo iba a visitar la catedral de la categoría. La visitó y la asaltó. «La clave ha estado en que hemos sido muy superiores, fieles a lo que somos, a lo que trabajamos y no nos ha podido la grandeza del escenario. Hemos sido mejores que ellos, no hay otra explicación», aduce el técnico del Eldense. «La expulsión nos ha perjudicado, hemos jugado mejor contra once. Siempre nos quedamos con uno más, tenemos malas experiencias. Nos hemos relajado y nos ha pasado factura porque el nivel atacante del Hércules es muy grande. No creo que esa acción haya sido beneficiosa para nosotros. Para ganarle a un equipazo como el que teníamos delante hay que hacer todo muy bien, no solo una cosa», sostiene el preparador de Gerena. «Hemos tenido paciencia, y eso es gracias nuestra propuesta futbolística que mucha gente critica. Desde la posesión generamos espacios, desequilibrios, desgastamos al adversario y controlamos el ataque. Hemos ganado imponiendo nuestro estilo, uno que recibe muchas críticas y yo defino como jugar bien al fútbol», recalca Romero. «No se está valorando la temporada del Eldense en su justa medida y con todo lo que hemos hecho bien, me da pena». El Eldense frena a La Nucía