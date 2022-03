Mora tiene crédito hasta el domingo

Nunca es una final, y tampoco un ultimátum. Pero lo cierto es que el crédito de Sergio Mora ha llegado al límite una jornada antes que en la primera vuelta. Si el técnico madrileño se jugaba el puesto frente al Real Murcia en el Rico Pérez hace 16 partidos, ahora lo hará frente al Puertollano, el rival que le puso contra las cuerdas en el inicio del campeonato tras perder en el estadio manchego (2-1).

El preparador blanquiazul fue capaz entonces de revertir la dinámica –con todo en su contra– ganando un pulso agónico al combinado grana que acertó a resolver en la segunda mitad tras una primera parte a merced de su enemigo, también en el filo de la navaja. Esta vez, enfrente no tendrá a un histórico como él, sino al peor equipo del grupo 5 en esta segunda fase.

Una derrota en el Rico Pérez frente al Puertollano, en zona de descenso, haría inviable la continuidad del preparador madrileño

El Calvo Sotelo de Puertollano solo ha ganado dos encuentros de los 10 que se han disputado en este segundo tramo de Liga y ha perdido siete. En el cómputo global, es el penúltimo clasificado y está prácticamente condenado al descenso a la Tercera RFEF, dado que ahora mismo le separan 9 puntos de la salvación. Tomando como referencia únicamente la trayectoria en la segunda vuelta, el conjunto de Ciudad Real ha obtenido 4 puntos menos que el alicantino, que ha sumado hasta ahora 11 de los 30 posibles, con cinco derrotas (la mitad de sus compromisos).De haberse iniciado el curso en enero, estaría metido de lleno en la pelea por no perder la categoría, sería el cuarto peor equipo del campeonato.

La proyección actual, devastadora, pone en serio riesgo la consecución del mínimo exigible: disputar una promoción que se desarrollará íntegramente en Alicante. Nadie es ajeno a la cercanía de un desastre para el que ningún estamento está preparado. Se han encendido todas las luces rojas en el club.

14ª POSICIÓN Números de descenso en la segunda vuelta de la Liga ►El Hércules, con 11 de 30 puntos sumados, ocuparía una de las 5 plazas que comportan caer a la Tercera RFEF al final de la fase regular, a la que le restan siete fechas. 5 DERROTAS En las 10 jornadas jugadas tras proclamarse campeón invernal ►El Hércules ha perdido la mitad de sus partidos en la segunda vuelta, dos en el Rico Pérez (Intercity y Eldense) y tres a domicilio (La Nucía, Levante B y Socuéllamos). Le ha ganado al Alzira, a El Ejido y al Atlético Pulpileño.



Ayer no hubo reunión a tres bandas entre la propiedad, la dirección deportiva y el entrenador. Los encuentros fueron más bien apartes ligeros, de poca duración todos, para, en el caso del dueño, tratar de animar a un Sergio Mora que no está sabiendo cómo disimular las ausencias de Pedro Sánchez y de Bikoro. El entrenador es perfectamente consciente de la delicada situación en la que le deja el tercer derbi perdido, el segundo seguido, y, sobre todo, la pésima imagen ofrecida por su equipo en la primera mitad frente al Eldense, muy alejada de la de un bloque aspirante al ascenso que, tras protagonizar una escalada sin precedentes en las últimas campañas, está sufriendo un desplome colosal que amenaza con volatilizarlo todo... otra vez.

El propietario, a diferencia de ejercicios precedentes, delega toda la responsabilidad de las decisiones deportivas en el responsable del área técnica, Carmelo del Pozo, pero no cree, antes de recibir al Puertollano, que la solución pase por sustituir a Sergio Mora, en quien aún confía. Solo si se lo demanda el director deportivo, o si el propio entrenador renuncia a su cargo porque se ve incapaz de cambiar el signo de la dinámica, Enrique Ortiz precipitaría una destitución, algo que, con el equipo en la tercera plaza, todas las partes coinciden en señalar que no es la maniobra más indicada porque, como se ha demostrado ya, no garantiza resultados inmediatos y solo restan 7 jornadas.

Explicaciones a la afición

Al final de la derrota contra el Deportivo, un reducido grupo de aficionados, alrededor de una docena, aguardó a la salida del preparador madrileño, que se detuvo a intercambiar pareceres con todos ellos. En un clima no crispado, algunos de los implicados en la charla han explicado después que notaron al técnico blanquiazul menos convencido de lograr la clasificación para el «play-off» de lo que habrían deseado. La inseguridad gana terreno después de perder. La suerte está echada, todo o nada el domingo... Siendo así, mejor que sea contra el penúltimo.